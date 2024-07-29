В Карелии размыло перемычку на Беломорканале

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В Карелии между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции, сообщил глава республики. Артур Парфенчиков. На место направлены силы МЧС, приведена в готовность санитарная авиация.

«По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописаны 11 человек», — рассказал он. В зоне аварии работают подразделения пожарной части, туда направили дополнительные группы спасателей.

Беломорско-Балтийский канал соединяет Онежское озеро с Белым морем. Его ввели в эксплуатацию в 1933 году, строительством занимались заключенные лагерей. Общая протяженность — 227 км, из них 37,1 км — это искусственные водные пути, остальное — реки и озера. На канале построено 19 гидроузлов, шлюзы, плотины, дамбы и другие гидротехнические сооружения.

В 2022 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию шлюзов ББК, которые находятся в предаварийном состоянии. Работы должны завершиться до конца 2024 года.

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