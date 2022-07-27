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ЦБ сообщил о снижении выявления фальшивых банкнот на четверть

ЦБ: в России во II квартале на четверть снизилось выявление фальшивых банкнот и монет
По данным регулятора, всего в российской банковской системе выявили 6387 поддельных банкнот, большинство из которых (3908) составили пятитысячные купюры
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Во II квартале 2022 года Банк России выявил на четверть меньше поддельных банкнот и монет, чем в аналогичный период 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«В банковской системе Российской Федерации было обнаружено 6387 поддельных денежных знаков Банка России, что на 26,96% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (8 744)», — сказано в сообщении.

По данным ЦБ, в отчетном периоде было выявлено 3908 поддельных пятитысячных банкнот, 1170 поддельных двухтысячных банкнот, 1115 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей. Кроме этого, Банк России выявил 45 поддельных монет номиналом 10 руб., 14 поддельных монет номиналом 5 руб. и одну монету номиналом 1 руб.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе, следом идут Северо-Западный, Южный и Волго-Вятский. Замыкают список Сибирский и Дальневосточный округи.

Поддельных банкнот иностранных государств в II квартале 2022 года было выявлено 556 штук, из них в апреле обнаружено 267 подделок, в мае — 50, в июне — 239. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (473). и евро (81).

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В 2020 году сотрудники МВД раскрыли сеть фальшивомонетчиков, которые организовали подпольное производство купюр высокого качества на сумму около 1 млрд руб. По словам оперативников, банкноты сбывали через интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.

В МВД ранее называли банкноты номиналом 5 тыс. и 1 тыс. руб. самыми популярными для подделки у мошенников. По данным ведомства, среди иностранной валюты фальшивомонетчики чаще всего подделывают купюры по $100 и €500.
 

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
фальшивки рубли ЦБ Банк России фальшивая купюра
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