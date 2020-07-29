Лента новостей

Курс доллара на 30 июля USD ЦБ: 72,23 (+0,32)

Курс евро на 30 июля EUR ЦБ: 84,91 (+0,65)

Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на митингах в Хабаровске

Роспотребнадзор посоветовал работодателям мерить температуру в сезон ОРВИ

ЦБ предупредил о риске двойного мошенничества с возвратом денег с Forex

В Турции допустили введение «радикальных мер» для борьбы с COVID-19

Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания

В США количество умерших от COVID-19 превысило 150 тыс. человек

Умер двукратный олимпийский чемпион по гандболу Анатолий Федюкин

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Чечня усилила санитарные меры после «небольшого всплеска» COVID-19

В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

В двух районах Москвы ввели карантин по бешенству

Пушкина обратилась в Генпрокуратуру из-за угроз журналистке из Дагестана

США ввели санкции против сына и двоюродного брата Башара Асада