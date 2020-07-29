Пандемия коронавируса , 29 июл, 23:26
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В США количество умерших от COVID-19 превысило 150 тыс. человек
В США в результате заражения коронавирусом умерли более 150 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Общее количество зараженных в стране выросло до 4,39 млн человек.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i
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