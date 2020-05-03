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Пандемия коронавируса ,  
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Конгресс США отказался пройти быстрое тестирование на коронавирус

Конгресс США отклонил предложение администрации президента развернуть на Капитолийском холме мобильный комплекс тестирования на COVID-19 перед грядущим возвращением конгрессменов в Вашингтон. Соответстствующее заявление сделали лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, пишет CNN.

Члены конгресса поблагодарили администрацию Трампа за «щедрое предложение» провести быстрое тестирование на корнавирус и «с уважением» отклонили его. Такое решение Пелоси и Макконнелл объяснили тем, что комплексы тестирования на COVID-19 в текущей ситуации лучше размещать там, где наблюдается критическая эпидемиологическая ситуация.

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«Исследовательские мощности нашей страны продолжают расширяться, и Конгресс хочет продолжать направлять ресурсы туда, где они могут принести наибольшую пользу наиболее быстро», — говорится в заявлении.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани отметил, что администрация президента предложила пройти конгрессменам быстрое тестирование на COVID-19 после соответствующего запроса. «Это решение лидера Макконнелла и спикера Пелоси отклонить это предложение», — сказала Макиани.

По данным американского университета Джона Хопкинса, в США было сделано более 6,8 млн тестов на коронавирус. Страна занимает первое место в мире по количеству заболевших — к 2:00 мск 3 мая их число достигло 1,127 млн. Более 175 тыс. человек вылечились, 66 тыс. умерли.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, США, конгресс
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