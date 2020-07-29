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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля

Центр «Вектор» начал тестирования своего варианта вакцины, Лукашенко признался, что переболел COVID, в Антверпене ввели комендантский час; главное — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
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0 (за сутки)
Заразились
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 823,5 тыс. (плюс 5395 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 13 504 человека. Выздоровели с начала эпидемии более 612,2 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал клинические испытания на добровольцах своей вакцины от коронавирусной инфекции.
  • После признания президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что здоровье Владимира Путина в норме и его рабочий график не изменится.
  • Специалисты не обнаружили возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19 в морской воде в Крыму, сообщили в Роспотребнадзоре.
  • В ближайшее время Россия может возобновить авиасообщение с более широким списком государств, заявил и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИДа Денис Микерин. По его словам, на уровне профильных министерств Россия сейчас ведет переговоры с целым рядом государств.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина госпитализировали с повышенной температурой. В больницу глава региона попал после контакта с носителем COVID-19.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 16,34 млн, из них 650 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 16,68 млн человек, из них более 659 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 4,3 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (2,48 млн), на третьем — Индия (более 1,48 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (459,7 тыс.).
  • COVID-19 не является сезонным заболеванием, заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис. «Времена года, судя по всему, мало влияют на передачу этого вируса», — отметила она.
  • Американская фармацевтическая компания Moderna заявила, что цена за курс вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 находится на уровне $50–60, что составляет примерно $25–30 за дозу. Это значительно выше, чем у европейских производителей. AstraZeneca, например, установила цену на уровне $3–4 за дозу.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что переболел COVID-19. По его словам, болезнь прошла «на ногах», бессимптомно.
  • Власти бельгийской провинции Антверпен приняли решение о введении комендантского часа из-за вспышки коронавирусной инфекции. Антверпен лидирует среди бельгийских провинций по числу заболевших коронавирусной инфекцией — 10 408 случаев.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Власти Абхазии до 4 августа продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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