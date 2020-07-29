Пандемия коронавируса , 29 июл, 08:33
0
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля
Центр «Вектор» начал тестирования своего варианта вакцины, Лукашенко признался, что переболел COVID, в Антверпене ввели комендантский час; главное — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 823,5 тыс. (плюс 5395 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 13 504 человека. Выздоровели с начала эпидемии более 612,2 тыс. человек.