Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля

Центр «Вектор» начал тестирования своего варианта вакцины, Лукашенко признался, что переболел COVID, в Антверпене ввели комендантский час; главное — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 823,5 тыс. (плюс 5395 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 13 504 человека. Выздоровели с начала эпидемии более 612,2 тыс. человек.