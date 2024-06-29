В Екатеринбурге самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет CRJ-200 авиакомпании UVT Аero выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел после посадки, «на этапе пробега», уточнило ведомство. Никто не пострадал, обстоятельства произошедшего пока не установлены. Прокуратура начала проверку.
Воздушное судно летело по маршруту Казань — Тобольск — Екатеринбург.
В Кольцово сообщили «Интерфаксу», что на время ограничивали прием рейсов, три борта ушли на запасные аэродромы. Сейчас аэропорт работает штатно.
UVT Аero — авиакомпания из Татарстана, созданная в 2015 году. Все самолеты в ее парке — 50-местные CRJ 200 производства канадской компании Bombardier.
В начале апреля за пределы ВПП выкатился самолет Ан-24, следовавший из Петропавловска-Камчатского в Магадан. На борту были 23 пассажира и экипаж, о пострадавших не сообщалось.
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