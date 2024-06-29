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В Екатеринбурге самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет UVT Аero прилетел из Тобольска в Екатеринбург, при посадке в аэропорту Кольцово он выкатился за пределы ВПП. Никто не пострадал, прокуратура проводит проверку
Фото: uraltransprok / Telegram
Фото: uraltransprok / Telegram

Самолет CRJ-200 авиакомпании UVT Аero выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел после посадки, «на этапе пробега», уточнило ведомство. Никто не пострадал, обстоятельства произошедшего пока не установлены. Прокуратура начала проверку.

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В Кольцово сообщили «Интерфаксу», что на время ограничивали прием рейсов, три борта ушли на запасные аэродромы. Сейчас аэропорт работает штатно.

UVT Аero — авиакомпания из Татарстана, созданная в 2015 году. Все самолеты в ее парке — 50-местные CRJ 200 производства канадской компании Bombardier.

В начале апреля за пределы ВПП выкатился самолет Ан-24, следовавший из Петропавловска-Камчатского в Магадан. На борту были 23 пассажира и экипаж, о пострадавших не сообщалось.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Екатеринбург самолет взлетно-посадочная полоса Тобольск прокуратура
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