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На Камчатке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Елизово на Камчатке самолет выкатился за пределы взлетной полосы

В Петропавловске-Камчатском самолет Ан-26, следовавший в Магадан, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба дальневосточной транспортной прокуратуры. 

В «Камчатском авиационном предприятии» сообщили, что на борту было 23 пассажира и экипаж. «В настоящий момент готовится резервный борт и резервный экипаж, который доставит пассажиров в Магадан», — добавили там.

В ночь на 1 апреля регион накрыл циклон, который принес ветер и метель. Из-за непогоды отменили занятия в школах Петропавловска-Камчатского.

На Сахалине самолет выкатился за пределы взлетной полосы
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В начале января 2024 года самолет авиакомпании Nordstar, следовавший рейсом из Красноярска в Норильск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки. На борту были 169 пассажиров, никто не пострадал.

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Теги
взлетно-посадочная полоса самолет транспортная прокуратура Камчатка
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