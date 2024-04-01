На Камчатке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В Петропавловске-Камчатском самолет Ан-26, следовавший в Магадан, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба дальневосточной транспортной прокуратуры.
В «Камчатском авиационном предприятии» сообщили, что на борту было 23 пассажира и экипаж. «В настоящий момент готовится резервный борт и резервный экипаж, который доставит пассажиров в Магадан», — добавили там.
В ночь на 1 апреля регион накрыл циклон, который принес ветер и метель. Из-за непогоды отменили занятия в школах Петропавловска-Камчатского.
В начале января 2024 года самолет авиакомпании Nordstar, следовавший рейсом из Красноярска в Норильск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки. На борту были 169 пассажиров, никто не пострадал.
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