На Камчатке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Елизово на Камчатке самолет выкатился за пределы взлетной полосы

В Петропавловске-Камчатском самолет Ан-26, следовавший в Магадан, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба дальневосточной транспортной прокуратуры.

В «Камчатском авиационном предприятии» сообщили, что на борту было 23 пассажира и экипаж. «В настоящий момент готовится резервный борт и резервный экипаж, который доставит пассажиров в Магадан», — добавили там.

В ночь на 1 апреля регион накрыл циклон, который принес ветер и метель. Из-за непогоды отменили занятия в школах Петропавловска-Камчатского.

В начале января 2024 года самолет авиакомпании Nordstar, следовавший рейсом из Красноярска в Норильск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки. На борту были 169 пассажиров, никто не пострадал.