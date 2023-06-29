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Во Франции возобновились стычки полиции с протестующими
Во французских Марселе и Нантере возобновились беспорядки из-за гибели подростка 27 июня от пули полицейского. La Provence пишет, что в Марселе были подожжены мусорные баки, в том числе в районе, где расположена префектура, а до этого в городе произошли стычки с полицией. Полиция применила слезоточивые гранаты.
В Нантере, как сообщают очевидцы в Twitter, ситуация «хаотичная»: произошел пожар в отделении банка, после чего загорелся многоквартирный дом.
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