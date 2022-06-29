Зорькин заявил о необходимости правовой мобилизации в России

По словам главы Конституционного суда, Россию поставили в условия, требующие «мобилизации не только экономических ресурсов страны, но и духовного потенциала нации»

Валерий Зорькин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

России необходима правовая мобилизация, которая предполагает полное воплощение в законах сути права как равной меры свободы, заявил председатель российского Конституционного суда Валерий Зорькин на лекции в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Мобилизация нам понадобится всесторонняя — экономическая, политическая, духовная и, наконец, правовая <...> Нам нужна сейчас прежде всего правовая мобилизация — не в смысле ужесточения законодательных мер, а в смысле более полного воплощения в законодательстве сути права как равной меры свободы», — пояснил Зорькин.

Из-за политики Запада России придется жить и развиваться в «в условиях, которые потребуют мобилизации не только экономических ресурсов страны, но и духовного потенциала нации». Председатель КС отметил, что речь идет именно о развитии, а не попадании в «крайне опасный сейчас застой».

По мнению Зорькина, «державный изоляционизм» в автономной «стране-крепости» сейчас просто невозможен, а новый железный занавес был бы прямым путем к стагнации, периферии и задворкам мирового развития.

«Потому нам жизненно необходимо обосабливаться (но не тотально изолироваться) от «недружественных» стран. Причем обосабливаться прежде всего в сфере информационно-идеологической, в которой враждебное влияние на российское молодое поколение наиболее ярко выражено и опасно», — считает Зорькин.

В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в современном мире изолировать такую большую страну, как Россия, невозможно: изолировать Россию в экономическом, политическом и торговом планах «не получается и не получится».