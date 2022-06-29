Зорькин заявил, что Ельцин лишил гарантий русских в Крыму и на Украине

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 55,89 (-0,16) Инвестиции, 28 июн, 16:34
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 52,97 (-0,39) Инвестиции, 28 июн, 16:34
Госдума приняла льготы по ипотеке для многодетных семей Недвижимость, 15:51
Швеция и Финляндия получили приглашение на вступление в НАТО Политика, 15:49
В Петербурге объяснили ограничение доступа к выставке о боях за Мариуполь Политика, 15:48
НАТО определила Россию как «главную угрозу безопасности» Политика, 15:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:41
Москалькова сообщила о письме Красного Креста Киеву о российских моряках Политика, 15:39
Госдума приняла законопроект о штрафах за выброшенный из машины мусор Авто, 15:38
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 15:37
Что известно о пожарах в ангарах на юге Москвы. Видео Общество, 15:30
Олимпийского чемпиона по боксу поймали при попытке сбежать с Кубы Спорт, 15:23
Миллиардер Ричард Брэнсон посетил Гостомель Политика, 15:22
Зампред ЦБ заявил, что в России «должна возобладать рыночная дисциплина» Общество, 15:18
Какие практики помогают «отключиться» от мира, чтобы узнать себя РБК и ГАЛС, 15:13
На Fashion Tech Run испытали российские решения в сфере моды и технологий Город, 15:12

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

Зорькин заявил, что Ельцин лишил гарантий русских в Крыму и на Украине

Подписав Беловежские соглашения о создании СНГ, Борис Ельцин лишил русскоязычное население Крыма и нескольких областей Украины гарантий защиты их культурной идентичности, считает глава Конституционного суда
Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич и Борис Ельцин
Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич и Борис Ельцин (Фото: Юрий Иванов / РИА Новости)

Президент Борис Ельцин, оставив Украине Крым и области с русским населением, лишил юридических гарантий на идентичность 12 млн русских людей, считает председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин. Об этом он заявил во время лекции, которую прочел на Петербургском международном юридическом форуме. Трансляция выступления главы КС доступна на сайте мероприятия.

«В Беловежье при роспуске СССР Борис Ельцин оставил за Украиной и Крым, и легендарный Севастополь — как было сказано о нем нашими людьми, «алмаз русской военной доблести» — и несколько областей, фактически русских и по населению, и по истории. То есть до 12 млн русских людей остались без каких-либо юридических гарантий их национально-культурной идентичности и, как затем оказалось, были нацистским режимом лишены даже права на родной язык», — отметил Зорькин.

По его словам, это стало одной из «исторических по своему масштабу ошибок» России.

После распада СССР «коллективный Запад во главе с США» тратил миллиарды долларов, чтобы «взрастить» антироссийские настроения правящих кругов и населения Украины. «В результате этой политики украинский народ оказался заложником антирусской, нацистско-бандеровской идеологии и практики», — считает Зорькин.

Путин написал статью о стене между Россией и Украиной
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Глава Конституционного суда считает, что именно тогда, еще в 90-х годах, а не после 2014 года «резко изменилась пропагандистская риторика», которая предлагала населению односторонний взгляд на историю страны. «Итогом такой обработки стало планомерное превращение огромной части украинских граждан в «анти-Россию», массово убежденных в том, что варвары-русские веками порабощали Украину», — сказал Зорькин.

Такое развитие событий привело к тому, что русскоязычное население Крыма в качестве ответа на Майдан 2014 года ответило референдумом о независимости, а население Донбасса — сначала «мягким сопротивлением» и референдумами о независимости, а затем и вооруженным сопротивлением, заявил Зорькин.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
Фото: EMJAG Productions Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать
Статьи
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
«Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Что поможет обрести надежду в самой тяжелой ситуации: 6 правил
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции

Украина не признает итоги референдума в Крыму, заявляя, что полуостров был «оккупирован» Россией. Москва ранее неоднократно говорила, что вопрос о принадлежности Крыма был решен раз и навсегда.

Песков объяснил слова Путина про «анти-Россию»
Политика
Дмитрий Песков

Тезис об Украине как «анти-России» и переписывании общей истории Украины и России киевскими властями ранее выдвигал президент России Владимир Путин. Так, например, в статье 2021 года о «стене» между двумя государствами президент писал, что украинские элиты решили «обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого — правда, за исключением вопроса границ». «Стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из нее все, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Российской империи и СССР как об оккупации. Общую для нас трагедию коллективизации, голода начала 30-х годов — выдавать за геноцид украинского народа», — написал Путин.

После событий 2014 года, которые Путин считает государственным переворотом на Украине, под удар попало все, что связывает русский и украинский народы, и в первую очередь русский язык.

«Проект «анти-Россия» отвергли миллионы жителей Украины. Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на юго-востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы», — говорилось в статье президента.

Позднее Путин также неоднократно говорил, что русские и украинцы — один народ. «Сейчас эти слова воспри­нимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной», — отметил Путин. В то же время, по его словам, «какой быть Украине», зависит от самих украинцев.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Валерий Зорькин Конституционный суд Украина Крым Борис Ельцин

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Путин наградил орденами Зорькина и Бутмана
Общество
В Кремле назвали предложения Зорькина по Конституции его личным мнением
Политика
Зорькин напомнил о революции 1917 года при оценке бедности в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter