Зорькин заявил, что Ельцин лишил гарантий русских в Крыму и на Украине

Подписав Беловежские соглашения о создании СНГ, Борис Ельцин лишил русскоязычное население Крыма и нескольких областей Украины гарантий защиты их культурной идентичности, считает глава Конституционного суда

Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич и Борис Ельцин (Фото: Юрий Иванов / РИА Новости)

Президент Борис Ельцин, оставив Украине Крым и области с русским населением, лишил юридических гарантий на идентичность 12 млн русских людей, считает председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин. Об этом он заявил во время лекции, которую прочел на Петербургском международном юридическом форуме. Трансляция выступления главы КС доступна на сайте мероприятия.

«В Беловежье при роспуске СССР Борис Ельцин оставил за Украиной и Крым, и легендарный Севастополь — как было сказано о нем нашими людьми, «алмаз русской военной доблести» — и несколько областей, фактически русских и по населению, и по истории. То есть до 12 млн русских людей остались без каких-либо юридических гарантий их национально-культурной идентичности и, как затем оказалось, были нацистским режимом лишены даже права на родной язык», — отметил Зорькин.

По его словам, это стало одной из «исторических по своему масштабу ошибок» России.

После распада СССР «коллективный Запад во главе с США» тратил миллиарды долларов, чтобы «взрастить» антироссийские настроения правящих кругов и населения Украины. «В результате этой политики украинский народ оказался заложником антирусской, нацистско-бандеровской идеологии и практики», — считает Зорькин.

Глава Конституционного суда считает, что именно тогда, еще в 90-х годах, а не после 2014 года «резко изменилась пропагандистская риторика», которая предлагала населению односторонний взгляд на историю страны. «Итогом такой обработки стало планомерное превращение огромной части украинских граждан в «анти-Россию», массово убежденных в том, что варвары-русские веками порабощали Украину», — сказал Зорькин.

Такое развитие событий привело к тому, что русскоязычное население Крыма в качестве ответа на Майдан 2014 года ответило референдумом о независимости, а население Донбасса — сначала «мягким сопротивлением» и референдумами о независимости, а затем и вооруженным сопротивлением, заявил Зорькин.

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Украина не признает итоги референдума в Крыму, заявляя, что полуостров был «оккупирован» Россией. Москва ранее неоднократно говорила, что вопрос о принадлежности Крыма был решен раз и навсегда.

Тезис об Украине как «анти-России» и переписывании общей истории Украины и России киевскими властями ранее выдвигал президент России Владимир Путин. Так, например, в статье 2021 года о «стене» между двумя государствами президент писал, что украинские элиты решили «обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого — правда, за исключением вопроса границ». «Стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из нее все, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Российской империи и СССР как об оккупации. Общую для нас трагедию коллективизации, голода начала 30-х годов — выдавать за геноцид украинского народа», — написал Путин.

После событий 2014 года, которые Путин считает государственным переворотом на Украине, под удар попало все, что связывает русский и украинский народы, и в первую очередь русский язык.

«Проект «анти-Россия» отвергли миллионы жителей Украины. Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на юго-востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы», — говорилось в статье президента.

Позднее Путин также неоднократно говорил, что русские и украинцы — один народ. «Сейчас эти слова воспри­нимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной», — отметил Путин. В то же время, по его словам, «какой быть Украине», зависит от самих украинцев.