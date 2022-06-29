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Военная операция на Украине ,  
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Россиянам вернут деньги за отмененные после начала спецоперации рейсы

Деньги вернут за внутренние рейсы, запланированные с 24 февраля по 1 июля, и за международные, ожидавшиеся с 24 февраля по 31 октября. Минтранс заключил договоры о субсидировании возврата средств пассажирам с 20 авиакомпаниями
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Министерство транспорта России заключило договоры с 20 авиакомпаниями о субсидировании возврата средств пассажирам за отмененные после 24 февраля рейсы на общую сумму 16,9 млрд руб., также запланированы дополнительные соглашения в августе и октябре. Благодаря этому россияне смогут получить деньги за отмененные рейсы в полном объеме, заявили в ведомстве.

В Минтрансе напомнили, что в апреле российское правительство выделило 19,5 млрд руб. субсидий авиакомпаниям на возврат средств пассажирам за отмену рейсов. Пока завершен первый этап этой программы, всего перевозчики смогут вернуть деньги не менее чем за 1 млн билетов и сохранить собственные средства, которые они смогут направить на текущую операционную деятельность, пояснили в ведомстве.

Путин поручил выделить субсидии закрытым из-за спецоперации аэропортам
Экономика
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

После начала военной операции на Украине Великобритания и Евросоюз закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, позже о таком решении объявили США. Россия в ответ запретила полеты самолетам из 36 стран, в том числе из ЕС и Канады.

Также Евросоюз запретил поставки самолетов в Россию и обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. После этого в связи с риском ареста воздушных судов, взятых в лизинг, российские авиакомпании начали отменять рейсы за границу.

К отмене рейсов привела и временная приостановка работы 11 аэропортов в южной и центральной частях России после начала военной спецоперации на Украине. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Последний раз ограничение на их работу продлили до 6 июля. В конце апреля президент России Владимир Путин распорядился выплатить субсидии этим аэропортам. За месяц до этого он поручил вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы.

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Теги
Полина Мартынова
Минтранс возврат Авиабилеты авиакомпания

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