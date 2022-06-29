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Военная операция на Украине ,  
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Аксенов объяснил звук взрыва в нескольких районах Крыма

Глава Крыма Аксенов заявил, что звуки взрыва в городах республики исходили от самолета
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Жители городов Саки и Джанкой и Красногвардейского района Крыма слышали «громкий хлопок», сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

«Это звук от преодоления самолетом звукового барьера. Никакой опасности для людей нет, обстановка спокойная и контролируемая», — заявил он.

Звуковой барьер — это резкий скачок воздушного сопротивления, который возникает, когда самолет достигает пограничной скорости, близкой к скорости звука. Тогда происходит звуковой удар, звуком похожий на взрыв.

Ранее пользователи группы «Мы из Джанкоя» сообщили, что услышали неизвестный грохот в 10:00. Участники группы «Инцидент Крым» рассказали, что слышали гром в то же время. По словам одной очевидицы, в небе была видна белая полоса. Другая крымчанка сказала, что видела, как военный самолет пролетал в Симферопольском районе в сторону Евпатории, но полос не было.

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Фото:Черноморнефтегаз

С 11 апреля на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также на территории Джанкойского и Красноперекопского районов действует высокий уровень террористической опасности. 25 июня Аксенов продлил его действие до 10 июля. Ранее он объяснял, что такой режим введен на случай провокаций со стороны Украины во время военной операции России.

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Крым взрыв хлопок самолет Аксенов

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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