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Пандемия коронавируса ,  
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В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

Авторы исследования считают, что правительственные меры и ответственность граждан спасли около 80 тыс. жизней
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Эксперты Высшей школы экономики провели исследование, в ходе которого предположили, сколько людей могли погибнуть (и сколько жизней было теоретически спасено) в результате пандемии коронавируса в России.

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек. Сами авторы называют такую оценку завышенной. Она могла бы быть реальной в случае утраты людьми способности к самообучению и рациональной обработке информации. К данному показателю авторы пришли при помощи логистической кривой, которая совершенно не учитывала влияние системы здравоохранения на распространение вируса.

При этом авторы оговариваются, что исходили в этой модели из того, что темпы развития эпидемии все время остаются на том же уровне, что и в первые 20 дней.

Есть и другая эпидемиологическая (SEIR) модель, в которой напрямую учитываются мощности системы здравоохранения (количество доступных больничных коек, аппаратов ИВЛ). В соответствии с ней если количество одновременно болеющих превышает мощности системы, то число смертей будет расти ускоренными темпами.

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При таком подсчете авторы указывают, что в случае введения в России минимальных ограничений (как, например, в Бразилии) число жертв могло быть больше на 80 тыс. человек. Сохранить эти жизни, как считают в ВШЭ, помогли предпринятые правительством меры, ответственное поведение граждан, пошедших на минимизацию контактов и самоизоляцию, а также предприятий, перешедших к работе в удаленном режиме.

Там указали, что общее число заболевших при минимальных ограничениях могло достигнуть 11,3 млн человек (при том что во всем мире по данным на 29 июня заболели 10,2 млн).

Прирост числа заболевших COVID-19 в России стал минимальным за два месяца
Общество
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Как отметил один из авторов исследования, проректор, директор по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Андрей Жулин, «спасенные жизни — это результат регулирующих мер властей и ответственного поведения граждан». «Невозможно надежным образом разделить эти эффекты», — отметил он.

По данным на утро 29 июня число жертв пандемии в России достигло 9166 человек. По данным статистического портала Worldometers, по этому показателю страна занимает 12-е место в мире, хотя по общему числу инфицированных находится на третьем месте.

Самое большое число летальных случаев зафиксировано в США (128,4 тыс.), Бразилии (57,6 тыс.), Великобритании (43,5 тыс.), Италии (34,7 тыс.).

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, ВШЭ
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