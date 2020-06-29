В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

Авторы исследования считают, что правительственные меры и ответственность граждан спасли около 80 тыс. жизней

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Эксперты Высшей школы экономики провели исследование, в ходе которого предположили, сколько людей могли погибнуть (и сколько жизней было теоретически спасено) в результате пандемии коронавируса в России.

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек. Сами авторы называют такую оценку завышенной. Она могла бы быть реальной в случае утраты людьми способности к самообучению и рациональной обработке информации. К данному показателю авторы пришли при помощи логистической кривой, которая совершенно не учитывала влияние системы здравоохранения на распространение вируса.

При этом авторы оговариваются, что исходили в этой модели из того, что темпы развития эпидемии все время остаются на том же уровне, что и в первые 20 дней.

Есть и другая эпидемиологическая (SEIR) модель, в которой напрямую учитываются мощности системы здравоохранения (количество доступных больничных коек, аппаратов ИВЛ). В соответствии с ней если количество одновременно болеющих превышает мощности системы, то число смертей будет расти ускоренными темпами.