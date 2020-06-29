Прирост числа заболевших COVID-19 в России стал минимальным за два месяца

Более 100 заболевших обнаружили в 16 регионах. Общее число инфицированных в стране превысило 641 тыс. человек

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

За последние сутки в России выявлено 6719 случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Это минимальное число инфицированных с 29 апреля, когда был выявлен 5841 случай заражения.

Четвертый день подряд в России фиксируют менее 7 тыс. случаев заражения. Общее число заболевших в стране — 641 156 человек.

Второй день подряд растет количество активных случаев (речь о тех, кто находится под медицинским наблюдением). Объясняется это тем, что за последние сутки из больниц выписали 4343 человека (минимальный показатель за последние две недели).

Больше всего случаев инфицирования за последние сутки было выявлено в Москве — 782. Накануне в столице заболевшими были признаны 717 человек.