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Поправки в Конституцию ,  
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Памфилова напомнила о просьбе не публиковать экзитполы на плебисците

В отличие от обычных выборов и референдумов ЦИК не может запретить публикацию экзитполов по голосованию о Конституции. Но ведомство просило не делать этого до 1 июля
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Никаких запретов на публикацию экзитполов на голосовании по Конституции не предусмотрено, однако ЦИК просила не публиковать их до окончания плебисцита. Об этом глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила Business FM.

«К сожалению, у нас законом не регулируется эта проблема, у нас нет никаких рычагов, чтобы это запрещать. Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование. Но это только то, что мы могли дать как рекомендацию. Других рычагов у нас, к сожалению, нет», — сказала она.

ВЦИОМ назвал результаты экзитполов на голосовании по Конституции
Политика
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Утром 29 июня, за два дня до окончания голосования, результаты экзитполов опубликовал ВЦИОМ. Опрос центр провел на избирательных участках в 25 регионах. Ответить на вопрос о своем выборе согласились 70% респондентов. Среди них за поправки проголосовали 76%,

В законе о всероссийском голосовании ситуация с экзитполами не прописана, напомнила глава ЦИК. В нем нет и запрета на агитацию. «В законе о всероссийском голосовании это не прописано, точно так же, как не прописано регулирование агитации, и всяк свободен агитировать за, против — так, как он считает нужным, это только то, что мы себе этого не позволяем как избирательная система», — заявила Памфилова.

В начале июня организаторы кампании «Нет», выступающие против внесения поправок, обратились к ЦИК с требованием предоставить им время и площади в СМИ для проведения агитации против внесения поправок в Конституцию. В ответ член Центризбиркома Майя Гришина заявила, что закон о всероссийском голосовании не предусматривает агитации за или против, возможно только информирование.


Как голосовали по поправкам в Конституцию
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Против
> 90%
> 60%
> 30%
> 30%
> 60%
За
> 90%

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ЦИК, Элла Памфилова
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ВЦИОМ назвал результаты экзитполов на голосовании по Конституции
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