От коронавируса в России за сутки умерли 93 человека

В Москве за сутки умерли 23 человека, все прочие летальные исходы были зафиксированы в регионах

Фото: Елена Афонина / ТАСС

За сутки в России от коронавируса умерли 93 человека, сообщили в оперативном штабе. Всего с начала эпидемии жертвами COVID-19 в стране стали 9166 пациентов.

Накануне от коронавируса умерли 104 человека.

За сутки в стране выявили 6719 новых случаев заражения. Всего в России выявлено 641 156 случаев коронавируса, свыше 403 тыс. человек выздоровели.

Больше всего смертей от коронавируса в Москве (3761, за сутки умерли 23 человека), Санкт-Петербурге (1105) и Московской области (875). За пределами столицы и Петербурга список регионов по числу жертв эпидемии выглядит так: