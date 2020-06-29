От коронавируса в России за сутки умерли 93 человека

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 26 июн, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 26 июн, 12:56
Более половины жителей Токио выступили против Олимпиады в 2021 году Спорт, 11:49 Искусство презентации: с чего начать подготовку Pro, 11:44  Курс доллара превысил ₽70 впервые с 15 июня Quote, 11:40 Как правильно выбрать и купить вертолет Партнерский материал, 11:31 Почему в России растет спрос на спецсвязь Партнерский материал, 11:14 В Норильске загорелся полигон с промышленными отходами Общество, 11:06 Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 11:00 Гейминг будущего: как технологии изменят компьютерные игры Индустрия 4.0, 11:00  29 июня, 12:00. Онлайн-дискуссия: как ИТ помогают выжить бизнесу Pro, 10:58  Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июня Общество, 10:48 На Сахалине и Курилах разрешили проводить массовые мероприятия Общество, 10:47 От коронавируса в России за сутки умерли 93 человека Общество, 10:45 В Москве выявили 782 новых заболевших COVID-19 Общество, 10:41 Футболисты MLS сдали 18 положительных тестов на коронавирус Спорт, 10:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

От коронавируса в России за сутки умерли 93 человека

В Москве за сутки умерли 23 человека, все прочие летальные исходы были зафиксированы в регионах
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

За сутки в России от коронавируса умерли 93 человека, сообщили в оперативном штабе. Всего с начала эпидемии жертвами COVID-19 в стране стали 9166 пациентов.

Накануне от коронавируса умерли 104 человека.

За сутки в стране выявили 6719 новых случаев заражения. Всего в России выявлено 641 156 случаев коронавируса, свыше 403 тыс. человек выздоровели.

Прирост числа заболевших COVID-19 в России стал минимальным за два месяца
Общество
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Больше всего смертей от коронавируса в Москве (3761, за сутки умерли 23 человека), Санкт-Петербурге (1105) и Московской области (875). За пределами столицы и Петербурга список регионов по числу жертв эпидемии выглядит так:

  • Дагестан (373 умерших);
  • Нижегородская область (229);
  • Ростовская область (120);
  • Красноярский край (115);
  • Тульская область (103).

В России уже проходят испытания вакцины от COVID-19. Ее опробовали на нескольких группах добровольцев, которые сейчас находятся в военном госпитале имени Бурденко. Никаких жалоб на самочувствие у испытуемых нет, побочных эффектов врачи не наблюдают.

Накануне общее число жертв пандемии COVID-19 в мире превысило 500 тыс. человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено свыше 10,1 млн случаев заражения.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, статистика
Материалы по теме
Число умерших от COVID-19 в мире превысило 500 тыс. человек
Общество
В Москве за сутки умерли 23 пациента с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter