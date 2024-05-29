Глава МЧС назвал самые безопасные места в поездах на случай теракта
Самые безопасные места в поездах на случай теракта — середина или конец состава, сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, его слова приводит ТАСС.
По его словам, в случае теракта «для нанесения максимальных потерь» подрыв «практически стопроцентно» будет осуществлен в головном вагоне. «Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине», — сказал Куренков на форуме социальной рекламы МЧС.
Он также посоветовал дарить близким на день рождения «сумки безопасности» с противопожарным извещателем, самоспасателем и огнетушителем.
«Огнетушители можно раскрашивать, мы уже практикуем это. И они очень хорошо вписываются в интерьер и не противоречат никакому домохозяйству. Это очень симпатичные вещи, на мой взгляд», — рассказал министр.
Летом прошлого года Куренков предлагал внедрить систему оповещения в многоквартирных домах с помощью домофонов. «Такая система уже существует, она недорогая. И даже самые простые домофоны мы сможем переделывать, и оповещение придет в каждую квартиру», — отмечал он.
В настоящее время в России существуют региональные, местные и локальные системы оповещения населения. В зависимости от характера и масштаба угрозы гражданам используются как самые простые способы, например «подворовый обход», так и более современные — через теле- и радиовещание, сотовую связь (в частности СМС-рассылка) и интернет.
МЧС на своем сайте публикует примеры текста сообщений на случай различных чрезвычайных ситуаций — при наводнении, авариях на АЭС или химических объектах, которые должны транслироваться через громкоговорители, а также теле- и радиоэфир.
На сайте министерства также опубликован план действий для населения на случай различных чрезвычайных обстоятельств — пожаров, землетрясений, ураганов.
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