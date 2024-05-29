 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Глава МЧС назвал самые безопасные места в поездах на случай теракта

Глава МЧС: самые безопасные места в поездах на случай теракта — в конце состава
Александр Куренков также посоветовал дарить близким на день рождения «сумки безопасности» с противопожарным извещателем, самоспасателем и огнетушителем
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Самые безопасные места в поездах на случай теракта — середина или конец состава, сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, его слова приводит ТАСС.

По его словам, в случае теракта «для нанесения максимальных потерь» подрыв «практически стопроцентно» будет осуществлен в головном вагоне. «Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине», — сказал Куренков на форуме социальной рекламы МЧС.

Путин назвал целью терактов дестабилизацию суверенных государств
Политика
Владимир Путин

Он также посоветовал дарить близким на день рождения «сумки безопасности» с противопожарным извещателем, самоспасателем и огнетушителем.

«Огнетушители можно раскрашивать, мы уже практикуем это. И они очень хорошо вписываются в интерьер и не противоречат никакому домохозяйству. Это очень симпатичные вещи, на мой взгляд», — рассказал министр.

Летом прошлого года Куренков предлагал внедрить систему оповещения в многоквартирных домах с помощью домофонов. «Такая система уже существует, она недорогая. И даже самые простые домофоны мы сможем переделывать, и оповещение придет в каждую квартиру», — отмечал он.

В настоящее время в России существуют региональные, местные и локальные системы оповещения населения. В зависимости от характера и масштаба угрозы гражданам используются как самые простые способы, например «подворовый обход», так и более современные — через теле- и радиовещание, сотовую связь (в частности СМС-рассылка) и интернет.

МЧС на своем сайте публикует примеры текста сообщений на случай различных чрезвычайных ситуаций — при наводнении, авариях на АЭС или химических объектах, которые должны транслироваться через громкоговорители, а также теле- и радиоэфир.

На сайте министерства также опубликован план действий для населения на случай различных чрезвычайных обстоятельств — пожаров, землетрясений, ураганов.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Авторы
Теги
Елена Чернышова
МЧС Александр Куренков теракт поезд
Материалы по теме
Путину на ВДНХ показали макет бункера
Политика
Госдума обязала граждан эвакуироваться в случае возникновения угрозы ЧС
Общество
МЧС предупредило о масштабной проверке систем оповещения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 96,24 (-0,07) Инвестиции, 28 мая, 16:32 Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 88,44 (-0,25) Инвестиции, 28 мая, 16:32
Полузащитник «Локомотива» покинул клуб вслед за Дзюбой Спорт, 16:30
Восемь человек пострадали от взрыва в ресторане в Чебоксарах Общество, 16:26
В Орске меньше 1% пострадавших от паводка домов признали жизнепригодными Общество, 16:23
Швеция передаст Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Политика, 16:19
Миллиардер из Чехии выкупит британскую почту Royal Mail за £3,57 млрд Бизнес, 16:14
В России установили лимит в ₽100 тыс. для переводов без открытия счета Экономика, 16:14
Актера Алексея Панина включили в реестр террористов и экстремистов Политика, 16:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Семьи погибших участников военной операции смогут получать две пенсии Политика, 16:06
В Москве вырос спрос на микроквартиры после объявленного запрета на них Недвижимость, 16:03
Chery запатентовала в России 18 возможных будущих названий автомобилей Авто, 16:01
Минобороны сообщило об уничтожении склада катеров и цеха сборки дронов Политика, 16:00
В ВКС рассказали о присутствии борцов с дронами в каждом регионе России Политика, 15:59
Цена нефти Brent поднялась выше $85 впервые с 1 мая Инвестиции, 15:53
МИД Венгрии назвал провалившимися санкции Евросоюза Политика, 15:49