Глава МЧС назвал самые безопасные места в поездах на случай теракта

Глава МЧС: самые безопасные места в поездах на случай теракта — в конце состава

Александр Куренков также посоветовал дарить близким на день рождения «сумки безопасности» с противопожарным извещателем, самоспасателем и огнетушителем

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Самые безопасные места в поездах на случай теракта — середина или конец состава, сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, его слова приводит ТАСС.

По его словам, в случае теракта «для нанесения максимальных потерь» подрыв «практически стопроцентно» будет осуществлен в головном вагоне. «Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине», — сказал Куренков на форуме социальной рекламы МЧС.

Он также посоветовал дарить близким на день рождения «сумки безопасности» с противопожарным извещателем, самоспасателем и огнетушителем.

«Огнетушители можно раскрашивать, мы уже практикуем это. И они очень хорошо вписываются в интерьер и не противоречат никакому домохозяйству. Это очень симпатичные вещи, на мой взгляд», — рассказал министр.

Летом прошлого года Куренков предлагал внедрить систему оповещения в многоквартирных домах с помощью домофонов. «Такая система уже существует, она недорогая. И даже самые простые домофоны мы сможем переделывать, и оповещение придет в каждую квартиру», — отмечал он.