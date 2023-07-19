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МЧС предложило рассылать россиянам оповещения на домофоны

Глава МЧС Куренков предложил внедрить систему оповещения населения через домофоны
МЧС также намерено обновить порядок эвакуации граждан, уже подготовлен соотвествующий проект постановления правительства, заявил глава ведомства Александр Куренков
Фото: Александр Уткин / РИА Новости
Фото: Александр Уткин / РИА Новости

МЧС располагает наработками, с помощью которых можно внедрить систему оповещения в многоквартирных домах с помощью домофонов, заявил в ходе выступления в Совете Федерации глава ведомства Александр Куренков. Трансляция велась на странице верхней палаты парламента во «ВКонтакте».

«Такая система уже существует, она недорогая. И даже самые простые домофоны мы сможем переделывать, и оповещение придет в каждую квартиру», — сказал он.

В настоящее время в России существуют региональные, местные и локальные системы оповещения населения. В зависимости от характера и масштаба угрозы гражданам используются как самые простые способы, например, «подворовый обход», так и более современные — через теле- и радиовещание, сотовую связь (в частности, СМС-рассылка) и интернет.

МЧС на своем сайте публикует примеры текста сообщений на случай различных чрезвычайных ситуаций — при наводнении, авариях на АЭС или химических объектах, которые должны транслироваться через громкоговорители, а также теле- и радиоэфир.

На сайте министерства также опубликован план действий для населения на случай различных чрезвычайных обстоятельств — пожаров, землетрясений, ураганов.

По словам Куренкова, МЧС вместе с другими ведомствами подготовило новую редакцию порядка эвакуации населения, а также материальных и культурных ценностей. «Опыт проведения специальной военной операции подтвердил, что эвакуация является одним из наиболее эффективных способов защиты населения при военных опасностях», — отметил глава ведомства.

Ведомство также прорабатывает вопрос об использовании любых подземных объектов для укрытия населения при военных конфликтах. «На сегодняшний день это наиболее эффективный, а в большинстве случаев — безальтернативный способ защиты людей от осколочно-фугасного поражения по месту жительства», — сказал министр.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
МЧС оповещение домофоны Александр Куренков
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