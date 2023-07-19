МЧС предложило рассылать россиянам оповещения на домофоны

МЧС также намерено обновить порядок эвакуации граждан, уже подготовлен соотвествующий проект постановления правительства, заявил глава ведомства Александр Куренков

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

МЧС располагает наработками, с помощью которых можно внедрить систему оповещения в многоквартирных домах с помощью домофонов, заявил в ходе выступления в Совете Федерации глава ведомства Александр Куренков. Трансляция велась на странице верхней палаты парламента во «ВКонтакте».

«Такая система уже существует, она недорогая. И даже самые простые домофоны мы сможем переделывать, и оповещение придет в каждую квартиру», — сказал он.

В настоящее время в России существуют региональные, местные и локальные системы оповещения населения. В зависимости от характера и масштаба угрозы гражданам используются как самые простые способы, например, «подворовый обход», так и более современные — через теле- и радиовещание, сотовую связь (в частности, СМС-рассылка) и интернет. МЧС на своем сайте публикует примеры текста сообщений на случай различных чрезвычайных ситуаций — при наводнении, авариях на АЭС или химических объектах, которые должны транслироваться через громкоговорители, а также теле- и радиоэфир. На сайте министерства также опубликован план действий для населения на случай различных чрезвычайных обстоятельств — пожаров, землетрясений, ураганов.

По словам Куренкова, МЧС вместе с другими ведомствами подготовило новую редакцию порядка эвакуации населения, а также материальных и культурных ценностей. «Опыт проведения специальной военной операции подтвердил, что эвакуация является одним из наиболее эффективных способов защиты населения при военных опасностях», — отметил глава ведомства.

Ведомство также прорабатывает вопрос об использовании любых подземных объектов для укрытия населения при военных конфликтах. «На сегодняшний день это наиболее эффективный, а в большинстве случаев — безальтернативный способ защиты людей от осколочно-фугасного поражения по месту жительства», — сказал министр.