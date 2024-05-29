Ройзмана решили через суд исключить из учредителей основанного им фонда

Фонд несет «репутационные потери» из-за того, что в число учредителей входит признанный Минюстом иноагентом Ройзман, утверждает нынешнее руководство «Города без наркотиков». Политика просили уйти добровольно, но он не дал ответа

Евгений Ройзман (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан Минюстом иноагентом) через суд хотят исключить из учредителей фонда «Город без наркотиков». Об этом заявил «Коммерсанту» нынешний президент фонда и депутат екатеринбургской думы Тимофей Жуков.

«Держать его в учредителях — для организации это репутационные потери. Тем более он сейчас иностранный агент, и мы понимаем, что он никогда в фонд не вернется», — сказал он.

По его словам, фонд собирается обратиться в райсуд Екатеринбурга, чтобы убрать Ройзмана из числа учредителей. Жуков сказал, что представители организации направляли письма политику с просьбой добровольно выйти из состава учредителей, но ответа не получили.

«Ъ» отмечает, что в конце апреля соответствующий иск был подан в Арбитражный суд Свердловской области, однако там ответили, что подобные разбирательства — не их компетенция.

Фонд помогает в реабилитации наркозависимых, содействует властям в работе по предотвращению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, пропагандирует нетерпимость к ним и т. д.

На сайте фонда на данный момент значатся два учредителя — Андрей Кабанов и Юрий Крюченков. Упоминания имени Ройзмана в истории созданного в конце 1999-х фонда нет. При этом местный портал e1.ru в интервью 2002 года называет его одним из основателей организации. Кабанов в интервью в 2024 году назвал «мифом» то, что Ройзман — один из организаторов фонда. По его словам, политик присоединился к нему уже после создания.

С 2001-го по 2003 год Ройзман был президентом «Города без наркотиков», его на этом посту сменил Кабанов (до 2005 года). Ройзман же тогда стал депутатом Госдумы. Мэром Екатеринбурга он был с 2013 по 2018 год. В ноябре 2022-го его признали иноагентом, в 2023-м открыли уголовное дело о дискредитации армии — но по нему приговорили к штрафу в размере 260 тыс. руб.

Жуков стал президентом в 2019 году. В декабре 2022 — апреле 2023 года был добровольцем в специальной военной операции на Украине.