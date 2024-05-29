Ройзмана решили через суд исключить из учредителей основанного им фонда
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан Минюстом иноагентом) через суд хотят исключить из учредителей фонда «Город без наркотиков». Об этом заявил «Коммерсанту» нынешний президент фонда и депутат екатеринбургской думы Тимофей Жуков.
«Держать его в учредителях — для организации это репутационные потери. Тем более он сейчас иностранный агент, и мы понимаем, что он никогда в фонд не вернется», — сказал он.
По его словам, фонд собирается обратиться в райсуд Екатеринбурга, чтобы убрать Ройзмана из числа учредителей. Жуков сказал, что представители организации направляли письма политику с просьбой добровольно выйти из состава учредителей, но ответа не получили.
«Ъ» отмечает, что в конце апреля соответствующий иск был подан в Арбитражный суд Свердловской области, однако там ответили, что подобные разбирательства — не их компетенция.
Фонд помогает в реабилитации наркозависимых, содействует властям в работе по предотвращению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, пропагандирует нетерпимость к ним и т. д.
На сайте фонда на данный момент значатся два учредителя — Андрей Кабанов и Юрий Крюченков. Упоминания имени Ройзмана в истории созданного в конце 1999-х фонда нет. При этом местный портал e1.ru в интервью 2002 года называет его одним из основателей организации. Кабанов в интервью в 2024 году назвал «мифом» то, что Ройзман — один из организаторов фонда. По его словам, политик присоединился к нему уже после создания.
С 2001-го по 2003 год Ройзман был президентом «Города без наркотиков», его на этом посту сменил Кабанов (до 2005 года). Ройзман же тогда стал депутатом Госдумы. Мэром Екатеринбурга он был с 2013 по 2018 год. В ноябре 2022-го его признали иноагентом, в 2023-м открыли уголовное дело о дискредитации армии — но по нему приговорили к штрафу в размере 260 тыс. руб.
Жуков стал президентом в 2019 году. В декабре 2022 — апреле 2023 года был добровольцем в специальной военной операции на Украине.
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