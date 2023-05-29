Фигурантов дела о вымогательстве у мужа Канделаки отправили в колонию на 8 лет

Суд отправил в колонию фигурантов дела о вымогательстве у мужа Канделаки

Троих администраторов телеграм-каналов Riddle и «Сканер» арестовали в августе 2022 года. Они размещали порочащие публикации и вымогали деньги у публичных персон, в том числе у мужа Канделаки Василия Бровко, сообщала прокуратура

Василий Бровко (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Хамовнический суд Москвы вынес приговор в отношении троих администраторов телеграм-каналов, обвиняемых в вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее супруга Василия Бровко, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Всех троих фигурантов — Владислава Малушенко, Евгения Москвина и Алексея Слободенюка — приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.

Администраторов телеграм-каналов «Проект «Сканер» и Riddle арестовали в августе 2022 года. По данным прокуратуры, они размещали порочащие публикации и вымогали деньги у публичных персон, в том числе у мужа Канделаки Василия Бровко.

Их обвинили по статье ст. 163 УК (вымогательство), максимальное наказание по которой предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет. Генпрокуратура сообщала, что в 2020 году подсудимые объединились в организованную группу для вымогательства денег у публичных персон. В частности, обвиняемые опубликовали информацию, порочащую честь директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко и его жену Канделаки, после чего потребовали передать им 479 тыс. руб за ее удаление.

ТАСС сообщал, что Бровко первоначально согласился заплатить требуемую сумму, но и после этого порочащие публикации продолжились. Тогда потерпевший написал заявление в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. В ходе судебного разбирательства подсудимые признали вину и попросили прощения у Бровко и его супруги.

Прокурор просил назначить обвиняемым именно такой срок лишения свободы.