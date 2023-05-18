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Для фигурантов дела о вымогательстве у мужа Канделаки запросили 8 лет

Прокурор попросил по 8 лет колонии фигурантам по делу о вымогательстве у мужа Канделаки
Администраторов телеграм-каналов «Проект «Сканер» и Riddle арестовали в августе. По данным прокуратуры, они размещали порочащие публикации и вымогали деньги у публичных персон, в том числе у мужа Канделаки Василия Бровко
Тина Канделаки и Василий Бровко
Тина Канделаки и Василий Бровко (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Прокурор попросил назначить по восемь лет колонии каждому из трех администраторов телеграм-каналов, обвиняемых в вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее супруга Василия Бровко, сообщили РБК в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

«Владиславу Малушенко, Евгению Москвину, Алексею Слободенюку прокурор запросил каждому по 8 лет лишения свободы, штраф 1 млн руб., ограничение свободы на 2 года», — сообщили в суде.

Их обвиняют по ст. 163 УК (вымогательство), максимальное наказание по которой предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет. Оглашение приговора назначено на 26 мая.

Суд арестовал троих администраторов телеграм-каналов «Проект «Сканер» и Riddle по обвинению в мошенничестве в крупном размере в августе прошлого года.

По данным Генпрокуратуры, подсудимые в 2020 году объединились в организованную группу для вымогательства денег у публичных персон. В частности, обвиняемые опубликовали информацию, порочащую честь директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко и его жену Канделаки.

Как отмечает ТАСС, после публикации материалов помощник Бровко обратился к администраторам каналов с просьбой удалить порочащие публикации. В ответ поступило требование об уплате 280 тыс. руб., в противном случае обвиняемыми была высказана угроза продолжить порочащие публикации. Бровко первоначально согласился уплатить 280 тыс. руб., но и после этого порочащие публикации продолжились. Тогда потерпевший написал заявление в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело.

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Теги
Любовь Порываева Любовь Порываева, Илья Пламенев Илья Пламенев
Генпрокуратура суд Telegram-каналы Тина Канделаки вымогательство
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