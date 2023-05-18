Для фигурантов дела о вымогательстве у мужа Канделаки запросили 8 лет
Прокурор попросил назначить по восемь лет колонии каждому из трех администраторов телеграм-каналов, обвиняемых в вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее супруга Василия Бровко, сообщили РБК в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.
«Владиславу Малушенко, Евгению Москвину, Алексею Слободенюку прокурор запросил каждому по 8 лет лишения свободы, штраф 1 млн руб., ограничение свободы на 2 года», — сообщили в суде.
Их обвиняют по ст. 163 УК (вымогательство), максимальное наказание по которой предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет. Оглашение приговора назначено на 26 мая.
Суд арестовал троих администраторов телеграм-каналов «Проект «Сканер» и Riddle по обвинению в мошенничестве в крупном размере в августе прошлого года.
По данным Генпрокуратуры, подсудимые в 2020 году объединились в организованную группу для вымогательства денег у публичных персон. В частности, обвиняемые опубликовали информацию, порочащую честь директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко и его жену Канделаки.
Как отмечает ТАСС, после публикации материалов помощник Бровко обратился к администраторам каналов с просьбой удалить порочащие публикации. В ответ поступило требование об уплате 280 тыс. руб., в противном случае обвиняемыми была высказана угроза продолжить порочащие публикации. Бровко первоначально согласился уплатить 280 тыс. руб., но и после этого порочащие публикации продолжились. Тогда потерпевший написал заявление в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело.