Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID

Владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг назвал отказ швейцарского банка направить часть замороженных из-за санкций средств на его счетах на борьбу с COVID-19 варварством

Виктор Вексельберг (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Швейцарский банк Julius Baer, заморозивший в 2018 году средства на личных счетах владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, не позволил направить часть этих денег на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказал в ходе онлайн-сессии «Недели российского бизнеса» Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сам Вексельберг, передает корреспондент РБК.

«Мы попросили швейцарский банк Julius Baer направить часть замороженных средств на решение проблем с пандемией — на благотворительные цели, не бизнес. И мы получили отказ», — сообщил миллиардер (Forbes в реальном времени оценивает его состояние в $11,5 млрд).

Отказ Вексельберг назвал варварством. «Это варварство в XXI веке: столкнувшись с такими нечеловеческими проблемами, принимать такие решения», — возмутился он.

Бизнесмен призвал международное сообщество «проявлять инициативу, чтобы преодолевать искусственные барьеры».