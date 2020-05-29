Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 14:01
Минюст предложил скидку в 50% на штрафы за негрубые правонарушения Общество, 18:59 Полиция завела дело после обнаружения младенца у гаражей в Подмосковье Общество, 18:58 Что такое осознанное отцовство и как к нему подготовиться РБК и STADA, 18:58 Опальная китайская суперзвезда Фань Бинбин вернулась на родину Стиль, 18:58 Президент Сербии приедет на парад Победы в Москву Политика, 18:54 Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID Общество, 18:53 Минюст отказался от увеличения штрафов в новом КоАП Общество, 18:45 Рестарт шести чемпионатов. Как европейский футбол выходит из карантина Спорт, 18:43 «Яндекс» разрешил сотрудникам остаться на удаленной работе на все лето Бизнес, 18:42 У газеты «Ведомости» сменился владелец Бизнес, 18:41 Что такое экологический каркас города и зачем он нужен Зеленая экономика, 18:30  Разнообразь и властвуй: почему надо строить команду из непохожих профи РБК и Сколково, 18:29 NYT узнала об отказе УЕФА проводить финал Лиги чемпионов в Стамбуле Спорт, 18:27 Бегство инвесторов с бирж и «черный» майнинг. Главные новости за 2 минуты Крипто, 18:25
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID

Владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг назвал отказ швейцарского банка направить часть замороженных из-за санкций средств на его счетах на борьбу с COVID-19 варварством
Виктор Вексельберг
Виктор Вексельберг (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Швейцарский банк Julius Baer, заморозивший в 2018 году средства на личных счетах владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, не позволил направить часть этих денег на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказал в ходе онлайн-сессии «Недели российского бизнеса» Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сам Вексельберг, передает корреспондент РБК.

«Мы попросили швейцарский банк Julius Baer направить часть замороженных средств на решение проблем с пандемией — на благотворительные цели, не бизнес. И мы получили отказ», — сообщил миллиардер (Forbes в реальном времени оценивает его состояние в $11,5 млрд).

Отказ Вексельберг назвал варварством. «Это варварство в XXI веке: столкнувшись с такими нечеловеческими проблемами, принимать такие решения», — возмутился он.

Бизнесмен призвал международное сообщество «проявлять инициативу, чтобы преодолевать искусственные барьеры».

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая
Общество

Летом 2018 года Forbes сообщил, что швейцарские банки, в том числе Julius Baer, заморозили на личных счетах попавшего под санкции США Вексельберга около 1 млрд швейцарских франков.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США
Фотогалерея 
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

В начале апреля Минфин США опубликовал санкционный список, в который включил 24 граждан и 14 компаний из России. Под новые ограничения, наряду с Вексельбергом, попали предправления ВТБ Андрей Костин, совладелец En+ Group Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов и другие. В Минфине пояснили, что гражданам США запрещается вести бизнес с юридическими и физическими лицами, включенными в санкционные списки, уточнив, что под санкции могут попасть и неграждане США, сознательно проводящие транзакции в интересах или от имени попавших под санкции лиц.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Авторы: Светлана Бурмистрова, Евгений Калюков
Теги: Виктор Вексельберг, антироссийские санкции
Материалы по теме
Forbes узнал о блокировке 1 млрд франков на личных счетах Вексельберга
Экономика
Путин наградил Вексельберга орденом Александра Невского
Общество
Вексельберг назвал катастрофическим отставание в сфере суперкомпьютеров
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter