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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая

Количество случаев заражения SARS-CoV-2 в России превысило 379 тыс., москвичам разрешили гулять по графику, в Подмосковье вслед за Москвой решили ослабить ограничения — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
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Заразились
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Умерли
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 379 тыс. (8371 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 4142 человека. Выздоровели с начала эпидемии 150,9 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом. Это стало повторением самого большого количества смертей от коронавируса за сутки, которое было зафиксировано 26 мая.
  • С 1 июня в столице ослабляют карантинные меры, начнут работу непродовольственные магазины и бытовые сервисы. Москвичам разрешат совершать прогулки, но при этом нужно будет соблюдать график. Для этого всех жителей города разделили на шесть групп. 28 мая мэрия опубликовала карту с графиком и зонами для прогулок, график появился и на сервисе «Яндекс.Карты». При этом ужесточается масочный режим, а самоизоляция продлевается до 14 июня.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Ограничения в Москве сохранятся до того момента, пока не появится вакцина от коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин.
  • В Подмосковье также ослабляют ограничения. С 29 мая в регионе заработают непродовольственные магазины, часть сервисов, откроются парки и будут разрешены прогулки. Для посещения откроются кладбища. Открытие торговых центров и кафе губернатор Андрей Воробьев назвал преждевременным.
  • В Петербурге с 1 июня обязательное ношение масок на улицах отменяется. Средства защиты по-прежнему обязательны в общественных местах.
  • Роспотребнадзор и Минкультуры подготовили правила работы кинотеатров на время эпидемии. Билеты на сеансы должны продаваться в таком количестве, чтобы возможно было обеспечить рассадку зрителей на расстоянии не менее 1 м друг от друга, сидеть рядом можно только членам семьи или живущим вместе.
  • С 28 мая РЖД прекратит рассаживать пассажиров в поездах с учетом социальной дистанции. Из-за требований безопасности раньше билеты в вагоны можно было покупать только через место — например, в купе могли ехать только двое вместо четырех пассажиров. Теперь в продажу поступят все места.
  • Треть россиян (32,8%) считают, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо же это выдумка заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
  • В Альфа-банке сотрудникам до конца года разрешили работать на удаленке.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 5,596 млн человек, более 353,3 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 5,731 млн человек, более 356,6 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где уже выявлены более 1,7 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (411,8 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (270,5 тыс.), Испания — на пятом (237,9 тыс.).

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • В субботу, 30 мая, США отправят в Россию вторую партию аппаратов искусственной вентиляции легких. В Москву уже доставили 50 аппаратов, ожидается прибытие еще 150.
  • Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Катара Тамимом Аль Тани борьбу с коронавирусом и сотрудничество стран в энергетической и инвестиционной сферах.

  • Число жертв коронавируса в США превысило 100 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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