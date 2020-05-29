Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая

Количество случаев заражения SARS-CoV-2 в России превысило 379 тыс., москвичам разрешили гулять по графику, в Подмосковье вслед за Москвой решили ослабить ограничения — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 379 тыс. (8371 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 4142 человека. Выздоровели с начала эпидемии 150,9 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом. Это стало повторением самого большого количества смертей от коронавируса за сутки, которое было зафиксировано 26 мая.

С 1 июня в столице ослабляют карантинные меры, начнут работу непродовольственные магазины и бытовые сервисы. Москвичам разрешат совершать прогулки, но при этом нужно будет соблюдать график. Для этого всех жителей города разделили на шесть групп. 28 мая мэрия опубликовала карту с графиком и зонами для прогулок, график появился и на сервисе «Яндекс.Карты». При этом ужесточается масочный режим, а самоизоляция продлевается до 14 июня.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ограничения в Москве сохранятся до того момента, пока не появится вакцина от коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин.

В Подмосковье также ослабляют ограничения. С 29 мая в регионе заработают непродовольственные магазины, часть сервисов, откроются парки и будут разрешены прогулки. Для посещения откроются кладбища. Открытие торговых центров и кафе губернатор Андрей Воробьев назвал преждевременным.

В Петербурге с 1 июня обязательное ношение масок на улицах отменяется. Средства защиты по-прежнему обязательны в общественных местах.

Роспотребнадзор и Минкультуры подготовили правила работы кинотеатров на время эпидемии. Билеты на сеансы должны продаваться в таком количестве, чтобы возможно было обеспечить рассадку зрителей на расстоянии не менее 1 м друг от друга, сидеть рядом можно только членам семьи или живущим вместе.

С 28 мая РЖД прекратит рассаживать пассажиров в поездах с учетом социальной дистанции. Из-за требований безопасности раньше билеты в вагоны можно было покупать только через место — например, в купе могли ехать только двое вместо четырех пассажиров. Теперь в продажу поступят все места.



Треть россиян (32,8%) считают, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо же это выдумка заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

В Альфа-банке сотрудникам до конца года разрешили работать на удаленке.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 5,596 млн человек, более 353,3 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 5,731 млн человек, более 356,6 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где уже выявлены более 1,7 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (411,8 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (270,5 тыс.), Испания — на пятом (237,9 тыс.).

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

В субботу, 30 мая, США отправят в Россию вторую партию аппаратов искусственной вентиляции легких. В Москву уже доставили 50 аппаратов, ожидается прибытие еще 150.

Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Катара Тамимом Аль Тани борьбу с коронавирусом и сотрудничество стран в энергетической и инвестиционной сферах.

Число жертв коронавируса в США превысило 100 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

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