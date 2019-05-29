Мост из Эстонии в Россию стал опасен из-за поселившихся на границе пчел

Мост из Эстонии в Россию стал опасен из-за поселившихся на границе пчел

Рой пчел поселился в пешеходном переходе на мосту, соединяющем эстонскую Нарву и российский Ивангород. Погранслужба Эстонии ищет специалиста, который мог бы забрать рой

Фото: Сергей Степанов / РИА Новости

Движение пешеходов по мосту через реку Нарву, соединяющему российский Ивангород с эстонской Нарвой, ограничено из-за появившегося на нейтральной полосе роя пчел, сообщают эстонские СМИ.

Пчелы в переходе, по которому границу между Россией и Эстонией пересекают пешеходы, появились накануне, сообщила изданию «Северное побережье» представитель Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.

«Теперь Riigi Kinnisvara (предприятие по управлению госнедвижимостью. — РБК) через Департамент окружающей среды ищет пчеловода, чтобы он пришел и пчел оттуда увез», — рассказала Лойде.

На тематической странице «Граница Нарва — Ивангород» в Facebook очевидцы подтверждают, что видели рой, и предупреждают пересекающих мост о необходимости воздерживаться от резких движений.