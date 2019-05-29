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Мост из Эстонии в Россию стал опасен из-за поселившихся на границе пчел
Рой пчел поселился в пешеходном переходе на мосту, соединяющем эстонскую Нарву и российский Ивангород. Погранслужба Эстонии ищет специалиста, который мог бы забрать рой
Фото: Сергей Степанов / РИА Новости

Движение пешеходов по мосту через реку Нарву, соединяющему российский Ивангород с эстонской Нарвой, ограничено из-за появившегося на нейтральной полосе роя пчел, сообщают эстонские СМИ.

Пчелы в переходе, по которому границу между Россией и Эстонией пересекают пешеходы, появились накануне, сообщила изданию «Северное побережье» представитель Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.

«Теперь Riigi Kinnisvara (предприятие по управлению госнедвижимостью. — РБК) через Департамент окружающей среды ищет пчеловода, чтобы он пришел и пчел оттуда увез», — рассказала Лойде.

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На тематической странице «Граница Нарва — Ивангород» в Facebook очевидцы подтверждают, что видели рой, и предупреждают пересекающих мост о необходимости воздерживаться от резких движений.

«Специалист перенесет пчелиное гнездо в ближайшее время, пока движение пешеходов переправлено в обход места, где находится пчелиное гнездо. Работа пограничного пункта идет в обычном режиме», - заявила РБК пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии Виктория Корпан.

По всей видимости, речь идет о рое пчел, улетевшем с одной из пасек вслед за покинувшей улей маткой. Роение пчел обычно происходит в мае-июне, сбившиеся в рой пчелы, как правило, на несколько часов или дней задерживаются на приглянувшемся месте (например, ветке дерева), после чего улетают на поиски нового жилища. Для поимки роя пчеловоды используют специальное устройство — роесниматель — в виде обруча с прикрепленным к нему мешком из марли.

Погранпереход на мосту Дружбы пользуется большой популярностью у туристов, желающих перебраться из России в Эстонию или обратно, а также у жителей Нарвы и Ивангорода. По данным Кингисеппской таможни, только за первые три месяца 2019 года границу по мосту пересекли в обоих направлениях почти 320 тыс. пешеходов, то есть примерно по 3,5 тыс. человек в день. Кроме того, по мосту через границу проехало почти 132 тыс. легковых автомобилей и более 6 тыс. автобусов.

Авторы: Евгений Калюков, Егор Губернаторов
Теги: Эстония
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