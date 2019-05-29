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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли
По словам генпрокурора, решения этих проблем его ведомство требует уже несколько лет. Чайка, в частности, указал, что контроль за деятельностью авиакомпаний нередко ведется формально, а вопрос подготовки пилотов «стоит остро»
Юрий Чайка (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Катастрофа со сгоревшим 5 мая в аэропорту Шереметьево лайнером Sukhoi Superjet-100 «Аэрофлота» вновь «обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли», заявил, выступая в Госдуме, генеральный прокурор России Юрий Чайка. По его словам, решения этих проблем Генпрокуратура требует от профильных ведомств и авиакомпаний уже несколько лет.

«Контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации зачастую осуществляется формально. Данным агентством не принимаются надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации судов, не отвечающих требованиям воздушного законодательства, в том числе в вопросах безопасности», — заявил Чайка в ходе правительственного часа, трансляция которого велась на сайте Госдумы.

Генпрокурор подчеркнул, что проведенные его ведомством проверки гражданской авиации выявили более 400 самолетов, в конструкцию которых были внесены изменения «без проведения необходимых исследований и проведения сертификационных работ».

Ранее о таких результатах проверки, завершенной еще до гибели SSJ100 в Шереметьево, сообщали источники РБК.

Чайка отметил также, что существующая в России госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям и «не актуализирована с 2008 года». По словам генпрокурора, Минтранс до сих пор не разработал все необходимые документы, регламентирующие вопросы сертификации авиатехники и ее производителей и подготовки персонала, а также не утвердил правила наземного технического обслуживания воздушных судов.

«По-прежнему остро стоит вопрос качества профессиональной подготовки пилотов. В ходе надзорных проверок нами вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки», — сказал Чайка, отметив, что только в в 2017 году от выполнения полетов были отстранены 550 пилотов.

SSJ100, выполнявший 5 мая рейс из Москвы в Мурманск, совершил в Шереметьево экстренную посадку через несколько минут после вылета. Во время приземления у лайнера загорелась хвостовая часть. Из 78 человек, находившихся на борту, 41 погиб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Юрий Чайка, Росавиация, SSJ100
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