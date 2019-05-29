Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли

По словам генпрокурора, решения этих проблем его ведомство требует уже несколько лет. Чайка, в частности, указал, что контроль за деятельностью авиакомпаний нередко ведется формально, а вопрос подготовки пилотов «стоит остро»

Юрий Чайка (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Катастрофа со сгоревшим 5 мая в аэропорту Шереметьево лайнером Sukhoi Superjet-100 «Аэрофлота» вновь «обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли», заявил, выступая в Госдуме, генеральный прокурор России Юрий Чайка. По его словам, решения этих проблем Генпрокуратура требует от профильных ведомств и авиакомпаний уже несколько лет.

«Контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации зачастую осуществляется формально. Данным агентством не принимаются надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации судов, не отвечающих требованиям воздушного законодательства, в том числе в вопросах безопасности», — заявил Чайка в ходе правительственного часа, трансляция которого велась на сайте Госдумы.

Генпрокурор подчеркнул, что проведенные его ведомством проверки гражданской авиации выявили более 400 самолетов, в конструкцию которых были внесены изменения «без проведения необходимых исследований и проведения сертификационных работ».

Ранее о таких результатах проверки, завершенной еще до гибели SSJ100 в Шереметьево, сообщали источники РБК.

Чайка отметил также, что существующая в России госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям и «не актуализирована с 2008 года». По словам генпрокурора, Минтранс до сих пор не разработал все необходимые документы, регламентирующие вопросы сертификации авиатехники и ее производителей и подготовки персонала, а также не утвердил правила наземного технического обслуживания воздушных судов.