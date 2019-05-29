Экс-менеджер Roche получил условный срок по делу о черном рынке лекарств

Суд в Петербурге вынес первый приговор по делу о хищениях закупленных по госпрограмме лекарств от рака и перепродаже их на черном рынке. Бывший менеджер фармкомпании Roche пошел на сделку со следователями и получил условный срок

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц или в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК) бывшего сотрудника международного фармконцерна Roche Владислава Александрова, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Александров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года.

Суд установил, что Александров вместе с неназванным подельником незаконно получал рецепты у врачей из Санкт-Петербурга на дорогостоящий препарат ритуксимаб, получал его в аптеке для льготников, а потом «распоряжался по своему усмотрению». Из материалов дела следует, что он продавал его на черном рынке. С 15 марта 2012 года по 3 декабря 2015 года Александров получил ритуксимаб на сумму 63 млн. 680 тыс. руб. До 5 ноября 2014 года Александров был представителем фармацевтической компании ЗАО «Рош-Москва».

Ритуксимаб используют для борьбы с опухолями. Его закупает в рамках специальной федеральной программы «12 нозологий» (ранее — «7 нозологий») министерство здравоохранения. В эту программу включены наиболее дорогостоящие в лечении генетические и онкологические заболевания. Перед закупкой Минздрав собирает заявки от регионов на необходимый объем препаратов для этих заболеваний от регионов и закупает лекарства.

Стоимость одной пачки ритуксимаба в ценах производителя может доходить до 94,3 тыс. руб. До 2014 года препарат в Россию поставляла только Roche под брендом «Мабтера». Потом его стала производить российская компания Biocad под брендом «Ацеллбия». В 2016 году на рынке появился препарат «Реддитукс», который производит компания «Р-Фарм».