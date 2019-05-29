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Экс-менеджер Roche получил условный срок по делу о черном рынке лекарств
Суд в Петербурге вынес первый приговор по делу о хищениях закупленных по госпрограмме лекарств от рака и перепродаже их на черном рынке. Бывший менеджер фармкомпании Roche пошел на сделку со следователями и получил условный срок
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц или в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК) бывшего сотрудника международного фармконцерна Roche Владислава Александрова, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Александров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года.

Суд установил, что Александров вместе с неназванным подельником незаконно получал рецепты у врачей из Санкт-Петербурга на дорогостоящий препарат ритуксимаб, получал его в аптеке для льготников, а потом «распоряжался по своему усмотрению». Из материалов дела следует, что он продавал его на черном рынке. С 15 марта 2012 года по 3 декабря 2015 года Александров получил ритуксимаб на сумму 63 млн. 680 тыс. руб. До 5 ноября 2014 года Александров был представителем фармацевтической компании ЗАО «Рош-Москва».

Ритуксимаб используют для борьбы с опухолями. Его закупает в рамках специальной федеральной программы «12 нозологий» (ранее — «7 нозологий») министерство здравоохранения. В эту программу включены наиболее дорогостоящие в лечении генетические и онкологические заболевания. Перед закупкой Минздрав собирает заявки от регионов на необходимый объем препаратов для этих заболеваний от регионов и закупает лекарства.

Стоимость одной пачки ритуксимаба в ценах производителя может доходить до 94,3 тыс. руб. До 2014 года препарат в Россию поставляла только Roche под брендом «Мабтера». Потом его стала производить российская компания Biocad под брендом «Ацеллбия». В 2016 году на рынке появился препарат «Реддитукс», который производит компания «Р-Фарм».

«В соответствии с преступным планом Александров ввел в заблуждение сотрудников онкологического отделения № 11 Городского клинического онкологического диспансера и гематологического отделения Городской больницы № 15, получал от них консультативные заключения с завышенными объемами медицинского препарата ритуксимаб (в виде препаратов «Мабтера» и «Ацеллбия»), которые предоставлял врачам-гематологам ФГБУ «РосНИИГТ ФМБА России», последние выдавали ему подложные рецепты, которые он предоставлял в аптеку № 5 АО «Петербургские Аптеки» и получал препарат», — указано в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Как ранее писал РБК, сейчас петербургская полиция проверяет более 40 врачей по делу, связанному с появлением лекарств от рака на черном рынке. Некоторые медики участвовали в схеме вывода лекарств на черный рынок, за которую осужден Александров. Сотрудники Roche передавали врачам деньги под видом платы за участие в конференциях, лекциях и семинарах, а те взамен выписывали рецепты на препараты, которые поставляет Roche. Сотрудники компании получали по этим рецептам лекарства в аптеке, которая выдает льготные медикаменты, а потом перепродавали их на черном рынке.

В пресс-службе российского офиса Roche ранее заявляли РБК, что в связи с проведением следственных действий «ограничены в возможностях предоставления комментариев». «Компания сотрудничает со следствием в отношении расследования потенциальных мошеннических действий со стороны физических лиц — бывших сотрудников», — говорила РБК руководитель российского офиса Roche по юридическим вопросам, комплаенс и корпоративным коммуникациям Инна Пантелеева.

Автор: Полина Звездина
Теги: черный рынок, жизненно-важные лекарства
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