МВД провело выемки документов в российском офисе фармконцерна Roche

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывших сотрудников российской «дочки» швейцарской корпорации Rochе. Их подозревают в сбыте лекарств от рака на черном рынке и подкупе врачей

Фото: ГУ МВД России по г. Москве / РИА Новости

Дорогие сотрудники

В середине 2017-го и в начале 2018 года Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило два уголовных дела в отношении бывших сотрудников международной фармацевтической компании Roche. Это следует из постановлений о возбуждении уголовного дела, с копиями которых ознакомился РБК. Подлинность документов подтвердил источник, близкий к МВД. В компании Roche заявили РБК, что проинформированы о расследовании.

По версии следствия, неустановленные лица и бывшие сотрудники фармкомпании ​похитили и перепродали на черном рынке дорогостоящее лекарство против рака крови ритуксимаб (бренды «Мабтера» и «Ацеллбия») на общую сумму около 60 млн руб. До 2014 года ритуксимаб под брендом «Мабтера» производил только Roche. В 2014 году на рынок вышел отечественный аналог — «Ацеллбия» российской компании «Биокад», следует из государственного реестра лекарственных средств.

Первое дело ГСУ ГУ МВД возбудило по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, ​совершенное организованной группой; наказание — до десяти лет колонии строгого режима) в июне 2017 года против неустановленных лиц, которые незаконно получили у врачей Санкт-Петербургского городского клинического онкологического диспансера рецепты на 558 упаковок ритуксимаба по 500 мг и 806 упаковок по 100 мг и реализовали их в аптеке №5 сети «Петербургские аптеки» (ритуксимаб при наличии показаний выдается бесплатно). Препарат, как полагают следователи, был перепродан на черном рынке. Ущерб бюджету от похищения и перепродажи лекарств оценен почти в 55 млн руб.

В конце января 2018 года следователи завели второе дело по ч. 4 ст. 159 УК, в котором уже обозначили фигурантов. Ими оказались бывший региональный менеджер Roche Владислав Александров и житель Екатеринбурга Евгений Захаров. Как заявили РБК в Roche, Александров не работает в компании с 2014 года. Следователи полагают, что Александров и Захаров совместно с «неустановленными лицами» незаконно выписывали рецепты на ритуксимаб, получали его в аптеке №5 «Петербургских аптек» и продавали на черном рынке. С 2013 по 2015 год врачи санкт-петербургской городской больницы №15 выписали для Александрова и Захарова 34 упаковки ритуксимаба по 500 мг и 31 упаковку по 100 мг на общую сумму 2,9 млн руб., говорится в копии постановления. Препараты сбывались через аффилированную с Захаровым компанию ООО «НПП Русэкомед», полагают следователи.

В городской больнице №15 не ответили на запрос РБК. Не прокомментировали ситуацию и в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. По словам главного онколога Санкт-Петербурга и бывшего главного врача городского клинического онкологического диспансера Георгия Манихаса, это учреждение с 2009 года не выписывает рецептов на ритуксимаб. Подобные препараты могут выписывать гематологи, которые в диспансере отсутствуют, заметил он. ​

Как закупается ритуксимаб Ритуксимаб поставляется пациентам в рамках федеральной программы лечения наиболее редких и дорогостоящих болезней «7 нозологий». Ежегодно на закупку лекарств для этой категории граждан Минздрав тратит около 40 млрд руб. Каждый год главные врачи-специалисты регионов (онкологи и гематологи) составляют и защищают в Минздраве заявку на необходимое количество препаратов. В Санкт-Петербурге главным гематологом до своей смерти в 2016 году был Кудрат Абдулкадыров.

Поиск документов

В рамках расследования сотрудники полиции обыскали квартиры фигурантов и еще трех бывших сотрудников компании Roche Дмитрия Валякина, Андрея Кириевского и Игоря Климко, следует из материалов дела; как и Александров, Валякин, Кириевский и Климко не работают в Roche с 2014 года, утверждают в компании​​. После этого следователи провели выемки документов в головном офисе Roche в Москве. В Roche отказались говорить о выемке, ссылаясь на тайну следствия.

Следователей интересовали акты выполненных работ, материалы лекций, презентации, программы конференций, списки лиц, посетивших такие мероприятия, договоры аренды помещений, сведения о перечислении денежных средств за оказанные услуги, договоры, связанные с организацией и проведением лекций и научных мероприятий.

В постановлении о выемке, с копией которого ознакомился РБК, сказано, что в ходе следственных действий «получены сведения о распредел​ении денежных средств, полученных от компании «РОШ-Москва» врачами, работающими в клиниках г. Санкт-Петербурга». Все это, делают вывод следователи, возможно, свидетельствует о совершении преступления по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Компания Roche Roche основана в Швейцарии в 1896 году. По данным на 2016 год,​ имеет представительства более чем в 100 странах мира. Компания специализируется на производстве препаратов, направленных на лечение онкологических заболеваний, тяжелых вирусных инфекций, аутоиммунных воспалительных заболеваний, а также нарушений работы центральной нервной системы и обмена веществ. С 2011 года Roche сотрудничает с российской компанией «Фармстандарт», на мощностях которой происходит упаковка медицинских препаратов швейцарского производителя. В том же году была предпринята попытка организации производства на заводе «Фармстандарт» ритуксимаба, но план реализован не был. В Roche неудачу объяснили наличием на рынке аналогов и отсутствием спроса. Сейчас Roche локализует на «Фармстандарте» производство своего нового препарата обинутузумаб («Газива»).

У одного из бывших сотрудников фармкомпании полицейские нашли флешку, на которой был записан файл с указанием информации о выплатах врачам за счет компании ЗАО «РОШ-Москва» (юридическое лицо Roche в России), говорится в протоколе осмотра изъятых предметов. В файле, отмечается в документе, перечислены фамилии врачей с комментариями, обосновывающими суммы «бонусов», в том числе перечислено, сколько и каких препаратов выписал доктор.

В комментариях к выплатам за чтение лекций и научную деятельность, следует из протокола, говорится следующее: «За заявку 800 упаковок «Герцептина» и 300 упаковок «Авастина» для лечения рака яичника и глибластом в равной пропорции». Оба препарата производит Roche.

В Roche отказались уточнять, как уволились сотрудники компании Александров, Валякин, Кириевский и Климко. Руководитель отдела по юридическим вопросам, комплаенс и корпоративным коммуникациям Roche в России Инна Пантелеева сообщила РБК, что компании стало известно об уголовном деле против сотрудников, ушедших из Roche в 2014 году, из официального уведомления со стороны силовых органов. Компания, говорит Пантелеева, сотрудничает со следствием. На вопрос о том, платит ли компания врачам, и если да, то за что, Пантелеева ответила, что «взаимодействие с врачебным сообществом построено на четких критериях и ограничено рамками научной деятельности».

Такие ситуации — и подкуп врачей, и сбыт лекарств — случаются, обсуждаются в узком фармацевтическом кругу, но до уголовных дел практически не доходит, рассказал РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. «Кроме того, обычно идет речь об интересах каких-то частных лиц. Если МВД докажет, что руководство компании имело отношение к выплатам врачам, это будет беспрецедентно для России», — заметил он.