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Панин устроил пьяный дебош на борту летевшего из Стамбула самолета
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Панин устроил пьяный дебош на борту летевшего из Стамбула самолета
Общество, 13:23
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Панин устроил пьяный дебош на борту летевшего из Стамбула самолета

Актер Алексей Панин за пьяный дебош был снят с самолета «Победы», летевшего из Стамбула в Москву. Об этом РБК сообщил источник в авиакомпании. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе «Победы».

Инцидент произошел 1 декабря. По данным источника, несмотря на предупреждение, Панин дважды покурил в туалетной комнате самолета. Также актер кричал другим пассажирам, что его бывшая жена была стюардессой и научила его правильно курить в самолете, закрыв детектор дыма салфеткой.

Панин прокомментировал ситуацию со снятием с рейса в Симферополе
Общество

Кроме того, Панин во время полета оскорблял бортпроводников, распивал алкогольные напитки и кричал, что он «звезда и в России ему ничего не будет». Также актер требовал ручку, чтобы раздавать автографы. «Своей вины не отрицал и просил, чтобы его забрали именно сотрудники полиции», — добавил собеседник РБК.

В пресс-службе «Победы» заявили, что компания собирается взыскать ​с актера все вынужденные расходы авиакомпании, в том числе за санитарную обработку самолета.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Панин подтвердил, что в выходные прилетел из Турции, однако опроверг информацию об инциденте. «Я понятия не имею, о чем вы меня спрашиваете. Летал. Проблем не было», — сказал он.

Корреспонденту РБК Панин отказался отвечать. «Займитесь своими домашними делами», — сказал актер и положил трубку.

В августе самолет авиакомпании «Россия», направлявшийся из Симферополя в столичный аэропорт Внуково, вернули из-за актера Алексея Панина. Актер пояснил, что не устраивал дебош. «Просто мы решили с дочкой остаться на день в Крыму», — отметил тогда он, подчеркнув, что авиакомпания не предъявляла ему никаких претензий.

Теги: Алексей Панин , авиадебош
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