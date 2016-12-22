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Прокуратура отказалась считать дебошем поведение Панина на борту самолета
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Прокуратура отказалась считать дебошем поведение Панина на борту самолета
Общество, 13:37
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Прокуратура отказалась считать дебошем поведение Панина на борту самолета

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной не считает, что актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета «Победы», летевшего из Стамбула в Москву. Об этом Куренной заявил в интернет-канале надзорного ведомства «Эфир».

«Можно ли его поведение назвать дебошем? Я лично не могу. Потому что драки на борту не было», — отметил представитель Генпрокуратуры.

«То, что он курил, — это факт установленный. То, что там могла быть ненормативная лексика, — также возможно. Но административное производство (ст. 6.24 КоАП РФ. — РБК) возбуждено именно по факту того, что он курил в туалете», — подчеркнул Куренной. Подобные нарушения не являются массовым явлением, добавил он.

Как сообщили РБК в пресс-службе «Победы», 1 декабря Панина сняли с самолета за пьяный дебош: актер курил в туалете, во время полета оскорблял бортпроводников, распивал алкогольные напитки и кричал, что он «звезда, и в России ему ничего не будет».

Сам Панин информацию об инциденте опроверг. «Я понятия не имею, о чем вы меня спрашиваете. Летал. Проблем не было», — заявил он.

Теги: Алексей Панин , авиадебош
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