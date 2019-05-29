Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП

Выступая на Столыпинском форуме глава Минэкономразвития указал на Китай как пример того, где решили «жертвовать настоящим, чтобы ВВП рос». России таким путем идти не нужно, считает министр.

Максим Орешкин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.

Орешкин пояснил, что на форуме отвечал на вопрос об особенностях развития Китая и высоких темпах роста экономики этой страны. Интересными и применимыми для России из своего выступления он считает тезисы по активной политике в области управления кредитным предложением и концентрации на прорывных направлениях.

«Однако акцент некоторые СМИ сделали на совсем другом — на ограничение мер соцподдержки в Китае И якобы из этого следует мое предложение применить этот опыт в России», — написал он в Facebook.

Министр отметил, что такой «печальный факт китайской действительности» действительно помог Пекину ускорить рост ВВП. «Вопрос: надо ли России идти путем ограничения социальной политики? Конечно нет. Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами»- написал он в Орешкин.