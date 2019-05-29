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Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП
Выступая на Столыпинском форуме глава Минэкономразвития указал на Китай как пример того, где решили «жертвовать настоящим, чтобы ВВП рос». России таким путем идти не нужно, считает министр.
Максим Орешкин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.

Орешкин пояснил, что на форуме отвечал на вопрос об особенностях развития Китая и высоких темпах роста экономики этой страны. Интересными и применимыми для России из своего выступления он считает тезисы по активной политике в области управления кредитным предложением и концентрации на прорывных направлениях.

«Однако акцент некоторые СМИ сделали на совсем другом — на ограничение мер соцподдержки в Китае И якобы из этого следует мое предложение применить этот опыт в России», — написал он в Facebook.

Экономика
Орешкин назвал условия для ускорения российской экономики

Министр отметил, что такой «печальный факт китайской действительности» действительно помог Пекину ускорить рост ВВП. «Вопрос: надо ли России идти путем ограничения социальной политики? Конечно нет. Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами»- написал он в Орешкин.

Однако, говорить о полной социальной справедливости в России пока не приходится, продолжил министр. Для достижения этой цели нужно снижение бедности и дифференциация доходов, добавил Орешкин.

Ссылаясь на данные Всемирного банка, он заявил, что по состоянию на 2015 год в Китае 372,8 млн или 27,2% населения жили на менее $5,5 в день по паритету покупательной способности, тогда как в России таких людей было 3,9 млн или 2,7% населения.

Экономика
Орешкин назвал ошибки в данных Росстата недопустимыми

На Столыпинском форуме Орешкин заявил, что «осознанная жертва настоящим ради будущего» стала одним из факторов роста ВВП Китая и назвал экономический рост болезненным процессом, пишет издание «Вести. Экономика».

«Настоящий экономический рост заключается в том, что ты и твой коллектив тем же составом через год или два должны делать на 10–20% больше, а не то, что тебе повысили зарплату или людей, стало в два раза больше работать», — сказал министр.

Теперь же министр пояснил, применительно к России можно говорить о «жертве» настоящим ради будущего, если речь идет, к примеру, о снижении активности потребительского кредитования в пользу инвестиционного. «Чрезмерное потребительское кредитование не только не приводит к увеличению доходов в будущем, но и может создать большие социальные проблемы уже сегодня», — пишет министр.

Другим примером может быть направление прибыли крупнейших компаний на новые инвестиции в большем объеме и снижение расходов на госуправление в пользу вложений в инфраструктуру. «Только такие маневры позволят выйти на высокие темпы за сравнительно небольшой срок», — заявил Орешкин.

Теги: Максим Орешкин, Минэкономразвития
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