Орешкин назвал ошибки в данных Росстата недопустимыми

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал недопустимыми ошибки в статистике Росстата. Таким образом он отреагировал на сегодняшний отзыв данных о промышленности

Максим Орешкин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Выступая перед журналистами, Орешкин заявил, что оргвыводы в связи со случившимся должны делать внутри Росстата, сообщает корреспондент РБК.

«Такие ошибки, которые были допущены и исправлены, недопустимы. Понятно, что ошибки произрастают из той отчетности, которую сдают компании. Но это не слагает обязанностей с Росстата внимательно проверять все данные», — сказал министр. Росстат подчиняется Министерству экономического развития.

Орешкин подчеркнул, что статистика в настоящее время получает все большее и пристальное внимание со стороны общественности и экспертов. «Поэтому качественные данные — ключевая история. Главная задача — независимая, качественная, объективная статистика и ее доступность для широких кругов», — добавил глава министерства.

Ранее стало известно, что Росстат отозвал оценку роста промышленности в апреле 2019 года и понизил годовой прирост с 4,9 до 4,6%. Причиной стали ошибочные данные, которые ведомству предоставило одно из добывающих предприятий на Ямале.