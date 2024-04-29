СК: убитые при нападении на наряд ДПС в КЧР уже нападали на полицейских

СК раскрыл личности убитых при нападении на полицейских в КЧР

Пятеро преступников, напавших этой ночью на пост ДПС в Карачаево-Черкесии, опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года, сообщили в региональном СК.

Ранее в МВД сообщили, что при нападении на наряд ДПС двое полицейских погибли, еще четверо получили ранения. Пятеро нападавших были ликвидированы ответным огнем.

СК возбудил уголовное дела по ст. 317, ч. 3 ст. 222 УК («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов»). На месте преступления следователями изъято несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасов и самодельных взрывных устройств. «Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года», — добавили в ведомстве.

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