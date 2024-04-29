Reuters рассказал, как туристы вытесняют жителей Капри

Из-за наплыва туристов власти острова удвоили налог на въезд с €2,50 до €5, он будет действовать с 1 апреля по 31 октября. В пик сезона на курорт прибывают до 16 тыс. туристов в день, что превышает численность населения Капри

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Массовый туризм вытесняет население с итальянского острова Капри, сообщает Reuters.

В пик сезона на курорт прибывают до 16 тыс. туристов в день, что превышает численность населения острова — 12 900 человек. Большинство отдыхающих приезжают на один день, но в то же время растет и число тех, кто останавливается с ночевкой, поскольку на Капри все больше домов сдается в аренду.

«Капри становится общежитием для туристов», — считает глава местной ассоциации потребителей Теодорико Бониелло. «Прибывает больше людей, чем мы можем принять. И семьи не могут пустить корни, потому что они не могут позволить себе остаться», — отмечает он.

Из-за наплыва туристов власти Капри удвоили налог на въезд с €2,50 до €5, он будет действовать с 1 апреля по 31 октября.

«Мы стремимся убедить больше людей приезжать к нам зимой», — рассказал Reuters мэр Марино Лембо. Однако, по мнению местных жителей, это не поможет облегчить ситуацию с жильем, из-за чего многие работники, включая учителей и медиков, вынуждены жить на материке.

«Было бы прекрасно жить на Капри, но это очень сложно. Даже если бы я смог найти жилье, плата за аренду съела бы всю мою зарплату», — рассказал Антонио Де Кьяра, который недавно устроился детским терапевтом на острове. По словам учителя математики в средней школе Стефано Бузиелло, который живет в Неаполе и уже 20 лет вынужден переправляться паромом туда и обратно, только 20% его коллег живут на Капри, остальные, как и он, прибывают с материка. В результате большинство коллег задерживаются в школе не более чем на два-три года, после чего подают заявления о переводе в учебные заведения на материке, рассказал Бузиелло.

По словам владельца гостиницы типа «постель и завтрак» Роберто Фаравелли, он, как и другие, готов сдавать жилье работникам в аренду, но для этого власти должны «стимулировать домовладельцев предлагать долгосрочную аренду». Только на площадке Airbnb для краткосрочной аренды частного жилья размещено более 500 объявлений на Капри по сравнению с примерно 110 в 2016 году, отмечает агентство.

«Я не согласен с ностальгическими настроениями людей, которые говорят, что Капри был красивее 100 лет назад. Тогда были страдания и бедность. Теперь — богатство благодаря туризму», — подчеркнул мэр.

Италия была пятой по посещаемости страной мира в 2023 году, отмечает Reuters.

Венеция с 25 апреля ввела плату для туристов, приезжающих в город на один день. Въезд в город с 8:30 до 16:00 обойдется отдыхающим в €5. Плату планируют взимать в течение 29 дней, с 25 апреля (праздника Святого Марка) по 14 июля, включая большинство выходных.