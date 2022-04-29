Минздрав опроверг планы штрафовать за ввоз незарегистрированных лекарств

О планах Думы принять закон о штрафах за импорт в Россию незарегистрированных зарубежных лекарств до 200 тыс. руб. для физлиц сообщала газета «Известия»

Фото: Scott Olson / Getty Images

Предложенные правительством изменения в законодательство о штрафах за импорт незарегистрированных в стране лекарственных препаратов и медицинских изделий не касаются случаев ввоза в Россию лекарств для личного использования и не предусматривают штрафов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«Законопроект <...> направлен на обеспечение лекарственной безопасности граждан и не затрагивает случаев ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий для личного использования. Он также не предполагает введения новых или корректировки существующих штрафов», — сообщили в пресс-службе.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Госдума в мае может принять законопроект, который вводит штраф за импорт в Россию незарегистрированных зарубежных лекарств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По данным издания, законопроект «О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» может быть принят 17 мая.

Авторы инициативы предлагают внести поправку, которой убирается исключение от штрафа за импорт незарегистрированных лекарств, если они рекомендованы ВОЗ, отмечает газета. По ее информации, если это произойдет, то физическим лицам может грозить штраф в размере от 75 тыс. до 200 тыс. руб., должностным лицам — от 150 тыс. до 600 тыс. руб., индивидуальным предпринимателям — от 150 тыс. до 600 тыс. руб., юридическим лицам — штраф от 2 млн до 6 млн руб. Предпринимателям и юрлицам также грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«Известия» пишут, что в правительстве объясняют необходимость введения таких мер попыткой оградить россиян от возможной опасности, исходящей от иностранных препаратов.

Читайте на РБК Pro Pro Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов Статьи Pro Чем привлечь звездные кадры — 3 параметра, кроме зарплаты Чем привлечь звездные кадры — 3 параметра, кроме зарплаты Инструкции Pro Нет времени ждать: три принципа для мобилизации любой команды в кризис Нет времени ждать: три принципа для мобилизации любой команды в кризис Инструкции Pro Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь Прогнозы Pro Замерли перед прыжком: когда освободятся лучшие офисы Москвы Замерли перед прыжком: когда освободятся лучшие офисы Москвы Статьи Pro 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить Статьи Pro Какие 5 вопросов надо задать работодателю на собеседовании Какие 5 вопросов надо задать работодателю на собеседовании Статьи Pro Netflix рухнул на 45%, но хочет спастись рекламой. Покупать ли его акции Netflix рухнул на 45%, но хочет спастись рекламой. Покупать ли его акции Прогнозы

С конца февраля многие страны начали ужесточать санкции против России, а крупные компании, в том числе фармацевтические, объявлять о приостановке поставок или прекращении работы в стране. Также фармацевтические компании заявили о приостановке клинических испытаний и инвестиций в России. При этом в Росздравнадзоре утверждали, что не опасаются дефицита лекарственных препаратов.

В марте вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву начать определять перечень лекарств, которые не производятся в России и дружественных иностранных государствах. 11 апреля премьер-министр Михаил Мишустин распорядился упростить государственную регистрацию некоторых препаратов, чтобы избежать дефицита и перебоев с поставками. Кроме того, правительство разрешило продавать вновь зарегистрированные зарубежные лекарства в оригинальной упаковке с этикеткой на русском языке.