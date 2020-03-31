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Лишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца

Фото: Олег Никишин / Getty Images

В среднем при потере работы россияне смогут прожить на свои сбережения в течение 63 дней. Это следует из опроса аналитического центра НАФИ, результаты которого поступили в РБК.

Опрос был проведен в феврале и марте, в нем приняли участие 1, 6 тыс. человек из 150 населенных пунктов в 50 российских регионах.

Согласно результатам исследования, 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы за счет накоплений (то есть без займов и кредитов) в течение одного месяца, еще у 10% россиян сбережений хватит на срок от трех месяцев до полугода, а еще 10% смогут жить на них дольше чем полгода.

В НАФИ установили, что сложнее всего ситуация с накоплениями обстоит в селах — там около половины жителей (47%) смогут прожить на свои сбережения меньше месяца.

Кроме того, исследователи выяснили, что накопления сохранятся дольше в семьях с небольшим числом детей. Для россиян с одним ребенком среднее число дней, на которое хватит сбережений, — 65, а для семей с тремя детьми — 52.

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По словам президента России Владимира Путина, безработица может стать главным риском, который возникнет из-за распространения коронавирусной инфекции. Пик безработицы «при любом сценарии превысит уровень 2009 года», говорил Путин. По мнению президента, эффективность антикризисных мер будет показывать как раз динамика безработицы.

Накануне, 30 марта, правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице на 2020 год до 12 130 руб. Минимальный размер пособия составит 1500 руб.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, исследование, сбережения
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