ФСБ провела по всей России операцию по уничтожению оружейных мастерских

ФСБ отчиталась о масштабной операции по ликвидации нелегальных оружейных мастерских в России. Было обнаружено семь цехов, где мастера переделывали гражданское оружие в боевое и восстанавливали образцы времен Великой Отечественной

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ раскрыла семь подпольных оружейных мастерских на территории России, занимавшихся восстановлением боевого оружия и производством боеприпасов, говорится в сообщении Центра общественных связей спецслужбы.

В мастерских работали оружейники из более чем 20 регионов России, от Крыма до Хабаровского края. Оперативники обнаружили 95 единиц огнестрельного оружия. Среди них отечественные автоматы (АК-74, АКМС, АКС-74У), пистолеты и пулеметы российского и зарубежных образцов (к примеру, «Кедр»), карабины и винтовки (СКС, «Сайга», «Вепрь»), пистолеты. Среди оружия, найденного в оружейных мастерских, были и образцы времен Великой Отечественной войны — к примеру, винтовки Мосина и Mauser, пистолеты-пулеметы ППШ и ППС, пистолеты наган, Walther и ТТ.

Кроме того, у нелегальных оружейников нашли 17 кг взрывчатки, 550 взрывателей, 5 тыс. патронов и 16 глушителей.

В марте ФСБ уже отчитывалась о ликвидации подпольной оружейной сети, которая действовала в 16 регионах страны. Мастерские, раскрытые спецслужбами, работали в 10 субъектах России. Тогда в результате обысков по местам проживания и работы нелегальных оружейников сотрудники спецслужбы изъяли свыше 7 кг взрывчатых веществ и 193 единицы огнестрельного оружия, а также гранаты, взрыватели и 8 тыс. патронов.