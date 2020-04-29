ФСБ провела по всей России операцию по уничтожению оружейных мастерских

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 14:00
Неочевидные плюсы: какие выгоды можно извлечь из перехода на удаленку Pro, 14:04 Получивший перелом ноги перед акцией 27 июля москвич пожаловался в ЕСПЧ Общество, 14:03 У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился сын Общество, 14:00 Всем миром: кто и как спасает экономику РБК и Центр поддержки экономики, 13:59 СМИ узнали о планах НХЛ начать следующий сезон в декабре Спорт, 13:48 Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления статьи о COVID-19 Общество, 13:44 Аналитики назвали наиболее используемые эмодзи среди россиян Технологии и медиа, 13:42 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 апреля Общество, 13:39 Биткоин впервые за месяц преодолел отметку в $8000 Крипто, 13:38 Кремль отреагировал на блокировку Vademecum за статью о лечении COVID-19 Общество, 13:36 Кремль заявил о невозможности назвать дату окончания эпидемии в России Общество, 13:32 Япония признала невозможность проведения Олимпиады в условиях пандемии Спорт, 13:28 В Таджикистане решили запретить русифицировать имена Общество, 13:26 ММК отложил решения по дивидендам до осени из-за пандемии Бизнес, 13:24
Новости без коронавируса ,  
0 

ФСБ провела по всей России операцию по уничтожению оружейных мастерских

ФСБ отчиталась о масштабной операции по ликвидации нелегальных оружейных мастерских в России. Было обнаружено семь цехов, где мастера переделывали гражданское оружие в боевое и восстанавливали образцы времен Великой Отечественной
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ раскрыла семь подпольных оружейных мастерских на территории России, занимавшихся восстановлением боевого оружия и производством боеприпасов, говорится в сообщении Центра общественных связей спецслужбы.

В мастерских работали оружейники из более чем 20 регионов России, от Крыма до Хабаровского края. Оперативники обнаружили 95 единиц огнестрельного оружия. Среди них отечественные автоматы (АК-74, АКМС, АКС-74У), пистолеты и пулеметы российского и зарубежных образцов (к примеру, «Кедр»), карабины и винтовки (СКС, «Сайга», «Вепрь»), пистолеты. Среди оружия, найденного в оружейных мастерских, были и образцы времен Великой Отечественной войны — к примеру, винтовки Мосина и Mauser, пистолеты-пулеметы ППШ и ППС, пистолеты наган, Walther и ТТ.

Кроме того, у нелегальных оружейников нашли 17 кг взрывчатки, 550 взрывателей, 5 тыс. патронов и 16 глушителей.

ФСБ раскрыла работавшую в 16 регионах России сеть подпольных оружейников
Общество
Боеприпасы обнаруженные во время обыска сотрудниками ФСБ РФ

В марте ФСБ уже отчитывалась о ликвидации подпольной оружейной сети, которая действовала в 16 регионах страны. Мастерские, раскрытые спецслужбами, работали в 10 субъектах России. Тогда в результате обысков по местам проживания и работы нелегальных оружейников сотрудники спецслужбы изъяли свыше 7 кг взрывчатых веществ и 193 единицы огнестрельного оружия, а также гранаты, взрыватели и 8 тыс. патронов.

В конце января ФСБ сообщала о ликвидации в Калужской области нелегального цеха, где небоевое оружие модифицировали и переделывали под стрельбу автоматическим огнем. Мастерскую создали члены стрелкового клуба «Паритет СВ». Во время рейда там нашли более 1,2 тыс. единиц оружия, в том числе пулеметы, снайперские винтовки и карабины.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: оружие, изъятие оружия, ФСБ
Материалы по теме
ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию
Общество
В Казахстане задержали организаторов поставок оружия из России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter