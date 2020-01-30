ФСБ ликвидировала мастерскую по переделке охотничьего оружия в боевое

ФСБ России выявила и ликвидировала подпольную мастерскую, где небоевое оружие нелегально переделывалось под стрельбу автоматическим огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Мастерская находилась в городе Юхнове в Калужской области. Ее создали члены стрелкового клуба «Паритет СВ». Компания, которой принадлежал клуб, работает с 2014 года, основной вид ее деятельности — торговля оружием и боеприпасами.

Во время рейда сотрудники ФСБ изъяли более 1,2 тыс. единиц огнестрельного оружия, которое было произведено как в России, так и за рубежом. В числе изъятого оружия были пулеметы, снайперские винтовки и карабины.

По документам они проходили как охотничьи карабины и «массогабаритные макеты с восстановленными боевыми свойствами».

В декабре управление ФСБ по Свердловской области пресекло незаконный оборот оружия в Нижнем Тагиле. Сотрудники ФСБ провели контрольную закупку и изъяли более 70 различных боеприпасов, а также шесть единиц оружия.