ФСБ раскрыла работавшую в 16 регионах России сеть подпольных оружейников

Боеприпасы обнаруженные во время обыска сотрудниками ФСБ РФ (Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС)

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с сотрудниками полиции выявили подпольную сеть оружейников, действовавшую в 16 регионах страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Нелегальные оружейники действовали в Коми, Крыму, Якутии, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Иркутской, Кемеровской, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областях.

Правоохранительные органы пресекли деятельность десяти подпольных мастерских по модернизации оружия. Там восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия и изготавливали боеприпасы.

В результате обысков по местам проживания и работы нелегальных оружейников сотрудники спецслужбы изъяли свыше 7 кг взрывчатых веществ и 193 единицы огнестрельного оружия: 4 пулемета (РПК, MG, ZB-30), 11 автоматов (АК-74, АКМС, АКС-74У), 7 пистолетов-пулеметов (ППШ, ППС, Thompson, МР-38, МР-40, М-56), 92 винтовки, карабина и ружья (СВД, Мосина, ТОЗ, Mauser, CZ), 79 пистолетов и револьверов (АПС, ПЯ, ПСМ, ПМ, ТТ, Glock, Luger, Walther, Beretta, Colt, Наган).