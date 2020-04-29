Ветераны войн попросили Собянина вернуть их в госпиталь после пандемии

Ветераны войн попросили мэра Москвы вернуть их в госпиталь после окончания пандемии. Ранее из госпиталя для ветеранов №2 были выписаны более 500 человек, учреждение перепрофилировано на борьбу с COVID-19

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Ветераны войн и военные пенсионеры, находившиеся на лечении в госпитале для ветеранов войн № 2, направили через общественную организацию «Офицеры России» обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором задаются вопросом, будет ли им в дальнейшем предоставлена квалифицированная медицинская помощь. Госпиталь с прошлой недели перепрофилирован под прием зараженных коронавирусной инфекцией. Находившиеся там на лечении ветераны были выписаны в первой половине апреля.

Письмо Собянину 17 апреля направил председатель президиума «Офицеров России» генерал-майор Сергей Липовой, рассказал он РБК.

Всего у департамента здравоохранения Москвы три госпиталя для ветеранов войн (№ 1, 2 и 3). Госпитали № 1 и № 3 уже перепрофилированы на борьбу с COVID-19. Госпиталь № 2 оставался последним медучреждением в Москве, которое оказывало квалифицированную помощь ветеранам, указывает Липовой.

«Отсутствие своевременной квалифицированной помощи... приведет к необратимым для них последствиям», — пишет генерал-майор. Ветераны, которые ранее могли прийти в госпиталь для лечения проблем с сердечно-сосудистой системой, «теперь в растерянности». «В их состоянии это прямой путь к инфарктам, инсультам, психическим и психологическим расстройствам», — подчеркивает автор письма.