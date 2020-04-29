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Ветераны войн попросили Собянина вернуть их в госпиталь после пандемии

Ветераны войн попросили мэра Москвы вернуть их в госпиталь после окончания пандемии. Ранее из госпиталя для ветеранов №2 были выписаны более 500 человек, учреждение перепрофилировано на борьбу с COVID-19
Фото: gvv_2_ / instagram
Фото: gvv_2_ / instagram

Ветераны войн и военные пенсионеры, находившиеся на лечении в госпитале для ветеранов войн № 2, направили через общественную организацию «Офицеры России» обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором задаются вопросом, будет ли им в дальнейшем предоставлена квалифицированная медицинская помощь. Госпиталь с прошлой недели перепрофилирован под прием зараженных коронавирусной инфекцией. Находившиеся там на лечении ветераны были выписаны в первой половине апреля.

Письмо Собянину 17 апреля направил председатель президиума «Офицеров России» генерал-майор Сергей Липовой, рассказал он РБК.

Всего у департамента здравоохранения Москвы три госпиталя для ветеранов войн (№ 1, 2 и 3). Госпитали № 1 и № 3 уже перепрофилированы на борьбу с COVID-19. Госпиталь № 2 оставался последним медучреждением в Москве, которое оказывало квалифицированную помощь ветеранам, указывает Липовой.

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Госпиталь для ветеранов войн № 3 в Москве

«Отсутствие своевременной квалифицированной помощи... приведет к необратимым для них последствиям», — пишет генерал-майор. Ветераны, которые ранее могли прийти в госпиталь для лечения проблем с сердечно-сосудистой системой, «теперь в растерянности». «В их состоянии это прямой путь к инфарктам, инсультам, психическим и психологическим расстройствам», — подчеркивает автор письма.

В разговоре с РБК генерал сообщил, что всего выписанных пациентов госпиталя для ветеранов № 2 660 человек. Примерно 80% — пожилые люди. Липовой уточнил, что госпиталь имеет геронтолоническое отделение, которое предоставляет уникальные услуги престарелым пациентам.

Госпиталь для ветеранов войн № 2 департамента здравоохранения Москвы находится на Волгоградском проспекте и рассчитан на 775 койко-мест, указано на его сайте. Среди сотрудников 41 человек — кандидаты медицинских наук, четыре доктора медицинских наук, три заслуженных врача России.

Среди пациентов — участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны и члены их семей, дети — узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, участники трудового фронта, а также событий в Афганистане, чернобыльцы-ликвидаторы, семьи погибших при исполнении воинского долга, ветераны подразделений особого риска и ветераны боевых действий. Особенностью госпиталя является практическое применение опыта оказания медицинской помощи геронтологическим пациентам с коморбидной патологией (при этой патологии пациент одновременно начитает страдать двумя или более хроническими заболеваниями, патогенетически связанными друг с другом. — РБК).

«Ветеранов выписали кого куда: в военные госпитали, но преимущественно по домам. Конечно, неправильно было бы оставлять их в медучреждении, куда привезли больных коронавирусом. В то же время к нам начали поступать обращения ветеранов, которые обеспокоены тем, смогут ли они вернуться в госпиталь, когда отменят карантин», — пояснил председатель президиума «Офицеров России».

По его словам, ответа на письмо от мэра Москвы организация пока не получила. РБК направил запрос в московскую мэрию.

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Фотогалерея 

Источник РБК в госпитале для ветеранов войн № 2 сообщил, что его открыли на прием зараженных COVID-19 из других больниц 27 апреля. По данным на понедельник, в госпиталь поступили десять таких пациентов, среди них — женщина в возрасте 102 лет.

Всего в госпитале оборудовано 800 коек для приема больных коронавирусом, говорит собеседник РБК. До понедельника в госпитале не было пациентов с официально поставленным диагнозом COVID-19. В пятницу, 24 апреля, анализ на коронавирус был взят Роспотребнадзором у всего медицинского персонала госпиталя, сообщил источник.

В госпитале отказались от комментариев и посоветовали обратиться в московский департамент здравоохранения. РБК направил запрос в депздрав Москвы.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Инна Сидоркова
При участии: Евгения Кузнецова, Егор Губернаторов
Теги: коронавирус, ветераны, медицина, Москва
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