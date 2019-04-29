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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Силовики задержали семерых агитаторов ИГ в Подмосковье
Она работала с конца 2016 года, заявили в СК. По версии властей, задержанные агитировали нападать на сотрудников правоохранительных органов
Фото: АГН «Москва»

В Московской области задержаны семь человек по подозрению в организации и участии в деятельности террористической организации, сообщило Главное следственное управление СК по региону.

Следователи полагают, что задержанные были участниками ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они вербовали новых сторонников и призывали нападать на сотрудников правоохранительных органов, говорится в сообщении.

Задержать подозреваемых следователи смогли в сотрудничестве с ФСБ, МВД и Росгвардией. Власти проводят обыски и «другие неотложные следственные действия», чтобы установить других предполагаемых членов ячейки, рассказали в СК.

Уголовная статья об участии в деятельности террористической организации — ч. 2 ст. 205.5 УК — предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Мера пресечения задержанным пока не избрана, следует из сообщения.

Общество
Из дома предполагаемых боевиков ИГ в Тюмени изъяли автоматы и две бомбы

На прошлой неделе ФСБ отчиталась о задержании пяти членов ИГ в Махачкале и Грозном: по информации спецслужбы, эти люди готовили теракты против сотрудников полиции. У них изъяли компоненты для бомб, гранаты, револьвер, патроны и ножи.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Следственный комитет, «Исламское государство»
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