ФСБ задержала готовивших теракты против полиции членов ИГ

В Махачкале и Грозном задержаны пять человек, которые, по данным спецслужбы, готовили теракты против сотрудников полиции

Фото: Виталий Невар / ТАСС

ФСБ России задержала в Махачкале и Грозном членов ячейки террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Речь идет о пятерых задержанных, по данным спецслужб, они планировали теракты, об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ФСБ уточнили, что участники группы готовили преступления террористического характера в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном, для чего планировали изготовить самодельное взрывное устройство, используя инструкции из интернета.

У задержанных изъяли компоненты для изготовления бомб, револьвер кустарного производства, гранаты, боевые ножи, магазины к автомату Калашникова и десятки патронов различного калибра.

По данным ТАСС, один из задержанных рассказал, что атака на полицейских должна была быть совершена с помощью квадрокоптера с бомбой.