Из дома предполагаемых боевиков ИГ в Тюмени изъяли автоматы и две бомбы

Из дома предполагаемых боевиков ИГ в Тюмени изъяли автоматы и две бомбы

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом. О том, что убитые ночью боевики готовили теракт, ранее утверждали в НАК

Дом, где скрывались предполагаемые боевики ИГ (Фото: Следственное управление СКР по Тюменской области)

Из частного дома на Амурской улице в Тюмени, где находились два предполагаемых сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), оперативники изъяли два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, элементы взрывных устройств, а также религиозную литературу. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СКР по региону.

Оба мужчины, которых заподозрили в подготовке атаки, в ночь на 13 апреля были убиты в ходе контртеррористической операции. Она была развернута в городе накануне. Террористы, по данным оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК), на предложение сдаться и сложить оружие открыли стрельбу. В результате были «ликвидированы два вооруженных члена <...> ИГ», заявили в Следственном комитете.

После произошедшего, по данным представителей ведомства, следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 30 ч.2 п.п. «а, е, ж» ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Теперь сотрудники правоохранительных органов пытаются установить остальные «обстоятельств совершенного преступления», говорится в заявлении СК.