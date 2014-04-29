СМП Банк прекратил выплаты по чекам такс-фри

Попавший под введенные США и ЕС санкции СМП Банк объявил о прекращении выплаты компенсаций по привезенным россиянами из-за границы чекам такс-фри. До сегодняшнего дня СМП Банк принимал к оплате чеки семи наиболее популярных систем возврата уплаченного за границей НДС и являлся крупнейшим оператором на этом рынке.

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Выплата компенсаций по чекам, выпущенным системами Global Blue, Premier Tax Free, Tax Free Worldwide, innova tax free, Euro Free Shopping, Detaxe и New Tax Free, осуществлялась более чем в 90 офисах СМП Банка в разных городах России. В 2013г. через СМП Банк была осуществлена выплата по 110 тыс. чеков.

После того как осенью 2013г. лицензии ЦБ РФ лишился Мастер-Банк, также являвшийся крупным игроком на рынке чеков такс-фри, СМП Банк заметно увеличил число точек их приема. Так, например, выплата по чекам Global Blue (такие выдают примерно в 270 тыс. магазинах в 32 странах) до вчерашнего дня оформлялась в девяти офисах СМП Банка в Москве и в четырех офисах в Санкт-Петербурге. С сегодняшнего дня оформить возврат по ним в столице можно только в трех офисах банка "Интеза", а в Питере - в единственном офисе Cash Refund.

Наряду с уходом с рынка чеков такс-фри СМП Банк намерен отказаться на время действия санкций от приема вкладов и выдачи кредитов в иностранной валюте. Высвободившиеся ресурсы банк намерен использовать для развития ипотеки, которая превратится в ключевое направление работы с физическими лицами.

"У нас есть планы по созданию на базе СМП ипотечного банка федерального масштаба. Новая стратегия подразумевает более активное взаимодействие как с другими участниками рынка, так и с государством, поскольку мы видим у этого направления очень большой потенциал. На мой взгляд, очень важно, что ипотека может стать точкой опоры для развития большого количества смежных отраслей", - заявил президент - председатель правления СМП Банка Дмитрий Калантырский.

В СМП Банке особо отметили, что обязательства перед клиентами будут выполнены в полном объеме, кредитная организация не испытывает проблем с ликвидностью, а ее акционеры не планируют продажу актива и готовы в случае необходимости оказать банку соответствующую поддержку.

Евгений Калюков