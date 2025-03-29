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Работники старше 55 лет начали чаще менять профессию

В 2024 году соискатели в возрасте от 55 до 64 лет, которые хотели сменить профессию, чаще рассылали резюме на позиции слесаря, контролера и диспетчера. По данным Росстата, средний возраст работников вырос до 42,5 года

В 2024 году работники старше 55 лет чаще стремились сменить сферу деятельности и освоить новую профессию, выяснили эксперты сервиса «Авито Работа». Результаты исследования есть у РБК.

Соискатели от 55 до 64 лет со стажем работы до одного года опубликовали на 90% больше резюме, чем в 2023 году. Особенно высокий интерес они продемонстрировали к рабочим специальностям: например, за год количество резюме на позицию слесаря выросло почти вдвое.

В первую пятерку самых популярных профессий среди россиян этой категории вошли также контролер (+97%), диспетчер (+76%), администратор гостиницы (+73%) и упаковщик (+69%). Зарплатные ожидания составили от 40 тыс. до 60 тыс. руб.

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Экономика
Фото:Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Соискатели со стажем до трех лет чаще всего отправляли резюме на позиции инженеров, менеджеров по продажам и водителей, они рассчитывали на заработок от 50 тыс. до 90 тыс. руб.

Россияне с опытом более трех лет в основном рассматривали вакансии в сфере транспорта и офисные позиции. В частности, было размещено на 91% больше резюме на позиции водителей-дальнобойщиков, а зарплатные ожидания достигали в среднем 150 тыс. Также опытные соискатели интересовались профессиями менеджера по работе с клиентами (+89%), водителя категории C (+88%) и лаборанта (+78%).

По данным Росстата, с которыми ознакомился РБК, в 2024 году средний возраст работников вырос до 42,5 года против 42,25 года ранее (средний возраст трудящихся женщин оказался выше, чем мужчин: 42,9 года против 42,2 года). Для сравнения: в 2015 году он составлял 40,6 года.

Согласно сведениям hh.ru, количество приглашений для соискателей в возрастном диапазоне 51–60 лет за год выросло на 95%, а от 61 года и старше — на 106%. Среди наиболее лояльных к людям в старшем возрасте сфер эксперты выделили высший и средний менеджмент, финансы и бухгалтерию, безопасность и сельское хозяйство.

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