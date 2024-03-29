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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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ВШЭ отменила юбилейную Ясинскую конференцию по соображениям безопасности

ВШЭ отменила юбилейную Ясинскую научную конференцию по соображениям безопасности
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
25-ю по счету научную конференцию, на которой ожидалось присутствие более 3 тыс. участников из России и других стран, решили отменить по соображениям безопасности. Мероприятие должно было пройти 23-26 апреля
Во время Ясинской&nbsp;конференции, состоявшейся в 2023 году
Во время Ясинской конференции, состоявшейся в 2023 году (Фото: hse.ru)

Высшая школа экономики (ВШЭ) решила отказаться от проведения XXV Ясинской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества в конце апреля по соображениям безопасности, говорится на сайте мероприятия.

«С сожалением вынуждены сообщить об отмене конференции в этом году. Принимая это непростое решение, университет руководствовался, прежде всего, соображениями безопасности. Мы считаем, что проводить такое масштабное мероприятие с большим числом участников в нынешних условиях будет безответственно», — заявили организаторы.

Конференция должна была пройти в Москве с 23 по 26 апреля. Во ВШЭ отметили, что мероприятие должно было стать рекордным по числу участников (более трех тысяч экспертов, ученых, представителей бизнеса и т. д. из 44 стран мира) и запланированных в его рамках событий.

Первая Ясинская (ее также называют Апрельской) конференция прошла в 2000-м. Вуз, на тот момент существовавший менее восьми лет, проводил ее совместно с Центром стратегических разработок при участии Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Конференция носит имя Евгения Ясина — основателя «Вышки» и бывшего министра экономики. Он умер в прошлом году на 90-м году жизни.

В МГУ усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»
Общество
Фото:Антон Тушин / ТАСС

Неделю назад произошел теракт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в здание ворвались боевики, открыли стрельбу и устроили там пожар. Погибли более 140 человек, пострадавших — свыше 180.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ (ее подразделение «Вилаят Хорасан»). В России были задержаны 12 подозреваемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей, девять из них арестованы. Еще девять человек задержаны в Таджикистане.

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ВШЭ сообщала, что одну из студенток после теракта госпитализировали с отравлением угарным газом, она шла на поправку. Несколько сотрудников и учащихся вуза были в «Крокус Сити Холле» и сумели спастись от террористов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Высшая школа экономики НИУ ВШЭ международная конференция Крокус Сити Холл
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