«Коммерсантъ» узнал о предложении ФСИН по работе заключенных в «Ростехе»

По предложению ФСИН в «Ростехе» изучат возможность использования труда заключенных «сразу по многим направлениям». Источники предположили, что тех направят на низкоквалифицированные работы

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ФСИН предложила «Ростеху» использовать заключенных для нужд по разработке, изготовлению и экспорту промышленной продукции, с такой инициативой выступил директор Аркадий Гостев в письме главе госкорпорации Сергею Чемезову, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, «Ростех» перенаправил письмо своим предприятиям на рассмотрение, «возможности такого сотрудничества сейчас прорабатываются сразу по многим направлениям».

Собеседник не уточнил, на каких предприятиях могли бы задействовать труд заключенных, заверив при этом, что их не станут включать в производство самолетов или ракет, но сотрудничество возможно на видах работ, не требующих высокой квалификации. ФСИН также может помочь «Ростеху» с поставками спецодежды, тары, «других видов нехитрой продукции» либо при строительстве объектов.

Если же ФСИН организует работу заключенных со среднетехническим образованием, их теоретически могут задействовать «на несложных рабочих специальностях, которых остро не хватает каждому предприятию», не исключил источник газеты в авиапроме. Другой собеседник при этом усомнился в перспективах сотрудничества в настолько сложной отрасли, подчеркнув, что «авиация — это высочайшая ответственность».

Заключенных не допустят до выпуска электроники и компонентов, считает источник «Коммерсанта» среди топ-менеджеров одного из производителей электроники. Он предположил, что осужденных могут направить на работу в структуры «Ростеха», которые производят не конечный продукт, а составные части оборудования — электронные блоки, платы и др. Собеседник в автоконцерне допустил использование труда заключенных, но лишь после обучения. Он напомнил, что некоторые специальности требуют полугода обучения, компании готовы инвестировать в это, так как сотрудники гарантированно продолжат работу, но в случае с заключенными «перспективы продления сотрудничества неопределенные». По его словам, на заводах все равно есть спрос на уборку, ремонтные работы, сварщиков и другие специальности, к которым можно приступить без продолжительной подготовки.

РБК направил запросы во ФСИН и «Ростех».

«Коммерсантъ» писал о проработке соглашения о сотрудничестве «Ростеха» и ФСИН в 2017 году, причем в госкорпорации тогда пообещали, что труд заключенных не станут использовать «на производствах, связанных с ВВСТ» (ВВСТ — вооружение, военная и специальная техника). Однако в прошлом ноябре «Уралвагонзавод», входящий в структуру «Ростеха» и производящий танки, трудоустроил 250 заключенных из Нижнего Тагила в качестве токарей, фрезеровщиков и др.