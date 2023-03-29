«Коммерсантъ» узнал о предложении ФСИН по работе заключенных в «Ростехе»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 82,78 (+0,48) Инвестиции, 28 мар, 16:05 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 76,59 (+0,03) Инвестиции, 28 мар, 16:05
МИД КНР словами «нечего сказать» ответил на вопрос о визите Си на Украину Политика, 11:41
Как электронная коммерция стала ключевым драйвером рынка БАДов РБК +, 11:38
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:35
Что известно о новой гарнитуре смешанной реальности Apple Reality Pro Индустрия 4.0, 11:30
Дзюбу признали лучшим игроком месяца в РПЛ Спорт, 11:29
«Коммерсантъ» узнал о предложении ФСИН по работе заключенных в «Ростехе» Общество, 11:29
В MetaMask опровергли слухи об эирдропе 31 марта Крипто, 11:27
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
ФСБ сообщила о планах поджигателя военкомата в Угличе вступить в ВСУ Политика, 11:27
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 11:25
Одна из лучших теннисисток России объяснила решение сменить гражданство Спорт, 11:24
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов Pro, 11:23
Великолепная шестерка: как развивается ESG в крупнейших экономиках Азии Тренды, 11:18
Патрушев заявил об участии в конфликте на стороне Киева 50 стран Политика, 11:17
Новые тренды рынка труда: итоги международной выставки HR-отрасли Новая Экономика, 11:17
Общество ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о предложении ФСИН по работе заключенных в «Ростехе»

«Ъ»: глава ФСИН Гостев предложил «Ростеху» использовать труд заключенных
По предложению ФСИН в «Ростехе» изучат возможность использования труда заключенных «сразу по многим направлениям». Источники предположили, что тех направят на низкоквалифицированные работы
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

ФСИН предложила «Ростеху» использовать заключенных для нужд по разработке, изготовлению и экспорту промышленной продукции, с такой инициативой выступил директор Аркадий Гостев в письме главе госкорпорации Сергею Чемезову, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, «Ростех» перенаправил письмо своим предприятиям на рассмотрение, «возможности такого сотрудничества сейчас прорабатываются сразу по многим направлениям».

Собеседник не уточнил, на каких предприятиях могли бы задействовать труд заключенных, заверив при этом, что их не станут включать в производство самолетов или ракет, но сотрудничество возможно на видах работ, не требующих высокой квалификации. ФСИН также может помочь «Ростеху» с поставками спецодежды, тары, «других видов нехитрой продукции» либо при строительстве объектов.

Если же ФСИН организует работу заключенных со среднетехническим образованием, их теоретически могут задействовать «на несложных рабочих специальностях, которых остро не хватает каждому предприятию», не исключил источник газеты в авиапроме. Другой собеседник при этом усомнился в перспективах сотрудничества в настолько сложной отрасли, подчеркнув, что «авиация — это высочайшая ответственность».

Заключенных не допустят до выпуска электроники и компонентов, считает источник «Коммерсанта» среди топ-менеджеров одного из производителей электроники. Он предположил, что осужденных могут направить на работу в структуры «Ростеха», которые производят не конечный продукт, а составные части оборудования — электронные блоки, платы и др. Собеседник в автоконцерне допустил использование труда заключенных, но лишь после обучения. Он напомнил, что некоторые специальности требуют полугода обучения, компании готовы инвестировать в это, так как сотрудники гарантированно продолжат работу, но в случае с заключенными «перспективы продления сотрудничества неопределенные». По его словам, на заводах все равно есть спрос на уборку, ремонтные работы, сварщиков и другие специальности, к которым можно приступить без продолжительной подготовки.

РБК направил запросы во ФСИН и «Ростех».

Читайте на РБК Pro
Купил 500 компаний, заработал $2 млрд: как шел к успеху Марк Леонард
Увольнение по Zoom и электронной почте: стоит ли так делать
Когда в России завершится перестройка цепей поставок
Уменьшает мозг и сокращает жизнь: почему одиночество опаснее, чем кажется

«Коммерсантъ» писал о проработке соглашения о сотрудничестве «Ростеха» и ФСИН в 2017 году, причем в госкорпорации тогда пообещали, что труд заключенных не станут использовать «на производствах, связанных с ВВСТ» (ВВСТ — вооружение, военная и специальная техника). Однако в прошлом ноябре «Уралвагонзавод», входящий в структуру «Ростеха» и производящий танки, трудоустроил 250 заключенных из Нижнего Тагила в качестве токарей, фрезеровщиков и др.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ФСИН Ростех Заключенные Аркадий Гостев Сергей Чемезов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter