Кудрин предложил учитывать доходы, а не детей при назначении пособий
После анализа действующих мер поддержки малоимущих Счетная палата предложила правительству изменить подходы к оказанию помощи. Об этом в Совете Федерации рассказал глава СП Алексей Кудрин, передает «РИА Новости».
«Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей», — сказал он.
По словам Кудрина, пособия следует рассчитывать исходя из дефицита доходов семьи. Глава Счетной палаты пояснил, что даже если распространить детские пособия на 17-летних, не все нуждающиеся семьи смогут выйти из бедности, поскольку пособие так или иначе «распределяется» между всеми членами семьи, а недостаток дохода в них может превышать размер пособия.
Материал дополняется.