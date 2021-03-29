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Общество ,  
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Кудрин предложил учитывать доходы, а не детей при назначении пособий

Счетная палата проанализировала меры поддержки малоимущих и предложила пути их увеличения. Пособия следует выплачивать не только семьям с детьми, а рассчитывать их следует исходя из общего дохода семьи, считает Кудрин
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

После анализа действующих мер поддержки малоимущих Счетная палата предложила правительству изменить подходы к оказанию помощи. Об этом в Совете Федерации рассказал глава СП Алексей Кудрин, передает «РИА Новости».

«Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей», — сказал он.

По словам Кудрина, пособия следует рассчитывать исходя из дефицита доходов семьи. Глава Счетной палаты пояснил, что даже если распространить детские пособия на 17-летних, не все нуждающиеся семьи смогут выйти из бедности, поскольку пособие так или иначе «распределяется» между всеми членами семьи, а недостаток дохода в них может превышать размер пособия.

Материал дополняется.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
пособия Алексей Кудрин Счетная палата
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