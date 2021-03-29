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Минтруд смягчил требования к имуществу при назначении детского пособия

При назначении пособия не будут учитывать доли в квартире, которые составляют менее одной трети, а также земельные участки не более 1 га общей площадью
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минтруд внес изменения в проект постановления с правилами о назначении пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Новые правила начнут действовать с 1 апреля этого года. Первый вариант проекта постановления Минтруд представил в первой половине марта. В конце прошлой недели документскорректировали с учетом предложений общественного совета, чтобы учесть все ситуации, с которыми может столкнуться семья, заявили в пресс-службе ведомства.

В последний вариант проекта внесли изменения, в соответствии с которыми смягчены требования при расчете имущественной обеспеченности. В частности, органы соцзащиты не будут учитывать при назначении пособия доли в квартире, которые составляют одну треть и менее. Кроме того, при получении наследства в первоначальном варианте для расчета нуждаемости не учитывались земельные участки 0,25 га, то в окончательном — 1 га, если он расположен в сельской местности.

СМИ узнали о плане ограничить детские пособия «подозрительно бедным»
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Детские выплаты полагаются семьям, доходы которых ниже прожиточного минимума. О том, что Минтруд при назначении пособий малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет будет учитывать недвижимость, автомобили и банковские вклады, пресс-служба ведомства сообщила 12 марта. Там уточнили, что препятствием для получения пособий не будет служить одновременное наличие у семей: квартиры, но не более 24 кв. м на человека, жилого дома, не более 40 кв. м на человека
легкового автомобиля.

При этом у взрослого члена семьи теперь обязательно должен быть доход от трудовой, творческой или предпринимательской деятельности, в том числе зарплата, выплаты по гражданско-правовым договорами и авторские гонорары, пенсия или стипендия.

Как писал «Коммерсантъ», ограничения были прописаны для того, чтобы исключить выплаты «подозрительно бедным» семьям — тем, кто официально зарабатывает мало, но при этом владеет существенным по российским меркам имуществом, например несколькими автомобилями.

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Автор
Анастасия Батманова
Минтруд пособие
Материалы по теме
СМИ узнали о плане ограничить детские пособия «подозрительно бедным»
Общество
В России изменились правила начисления пособий на детей
Общество
РБК
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