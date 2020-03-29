На Филиппинах при взлете разбился пассажирский самолет Lion Air

Все восемь человек, находившихся на борту, в том числе врачи, медсестра и пациент, погибли

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Самолет авиакомпании Lion Air, который направлялся из Манилы в Себу, потерпел крушение при взлете, сообщило местное подразделение Красного Креста.

Авиакатастрофа произошла в международном аэропорту имени Ниноя Акино. В результате все восемь человек, которые находились на борту, погибли, сообщили в управлении аэропорта, передает газета Manila Bulletin.

По ее информации, это четыре члена экипажа, врач, медсестра и пациент из Канады с его сопровождающим, которые направлялись в аэропорт Ханэда в Японии.

По словам свидетелей, самолет загорелся при взлете. Пожарные, пишет газета, долго не могли справиться с огнем — самолет был заправлен четырьмя тоннами топлива, утечка которого, как отмечают следователи, могла послужить причиной возгорания лайнера.

Глава филиппинского отделения Красного Креста Ричард Гордог подтвердил, что на борту самолета, который загорелся и затем взорвался при взлете, находились восемь человек. Это два врача, медсестра, пациент, его сопровождающий и три члена экипажа.