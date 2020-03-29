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На Филиппинах при взлете разбился пассажирский самолет Lion Air

Все восемь человек, находившихся на борту, в том числе врачи, медсестра и пациент, погибли
Фото: pursherrr / Twitter

Самолет авиакомпании Lion Air, который направлялся из Манилы в Себу, потерпел крушение при взлете, сообщило местное подразделение Красного Креста.

Авиакатастрофа произошла в международном аэропорту имени Ниноя Акино. В результате все восемь человек, которые находились на борту, погибли, сообщили в управлении аэропорта, передает газета Manila Bulletin.

По ее информации, это четыре члена экипажа, врач, медсестра и пациент из Канады с его сопровождающим, которые направлялись в аэропорт Ханэда в Японии.

По словам свидетелей, самолет загорелся при взлете. Пожарные, пишет газета, долго не могли справиться с огнем — самолет был заправлен четырьмя тоннами топлива, утечка которого, как отмечают следователи, могла послужить причиной возгорания лайнера.

Глава филиппинского отделения Красного Креста Ричард Гордог подтвердил, что на борту самолета, который загорелся и затем взорвался при взлете, находились восемь человек. Это два врача, медсестра, пациент, его сопровождающий и три члена экипажа.

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В начале марта на Филиппинах разбился вертолет, в котором находился начальник национальной полиции Арчи Гамбоа. Спасатели извлекли его из-под обломков и доставили в больницу: в результате случившегося мужчина получил лишь небольшую травму плеча. Всего в вертолете находились восемь человек, информации о погибших не поступало. По данным полиции, вертолет потерпел крушение на дороге в жилом районе, после того как задел линии электропередачи.

Автор: Виктория Полякова
Теги: крушение самолета, Филиппины
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