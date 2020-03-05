На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции

Вертолет, в котором находился начальник национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа, потерпел крушение в четверг утром в жилом районе в провинции Лагуна. Об этом сообщает издание Philippine Daily Inquirer.

По его информации, в результате падения начальник полиции получил небольшую травму правого плеча. Его извлекли из-под обломков и доставили в больницу. В этот момент он находился в сознании.

В общей сложности на вертолете находились восемь человек, в том числе начальник полиции и пилот. О состоянии других пострадавших не сообщается. Данных о погибших не поступало.

Как сообщает портал Rappler, инцидент произошел в городе Сан-Педро в провинции Лагуна к югу от Манилы. Представитель полиции подтвердил изданию, что вертолет столкнулся с силовым кабелем и разбился на грунтовой дороге в районе жилых домов.

21 февраля легкомоторный самолет Super King Air потерпел крушение в округе Колман американского штата Техас. В результате погибли три человека.